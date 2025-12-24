Reemplaza al vacío en el asado: el corte de carne económico y tierno para hacer a la parrilla

Este corte de carne en cuestión puede ocupar el lugar predominante del vacío en la parrilla con total tranquilidad, ya que posee características únicas y que es muy recomendada por los expertos en el asado.

Este corte de carne en cuestión y que difícilmente se aleje de las preferencias de los especialistas en el asado, es la ceja del ojo de bife, una delicia que queda similar a la entraña y puede reemplazar al vacío.

La ceja de ojo de bife presenta estas características, las que todo asador debería conocer:

La ceja del ojo de bife es un corte de carne que proviene de la zona cercana a las costillas, en la parte de arriba del lomo. Cuando se la cocina a fuego medio, sale más que tierna, sobre todo por la grasa intramuscular que presenta. Se trata de un corte de carne que viene en la parte superior del ojo de bife y su textura es como la entraña, pero mucho más tierna. Así como se la denomina ceja, también se la puede llamar pestaña. Esta carne llega a la mesa con una marcada terneza, ya que presenta una buena capa de grasa, que le aporta humedad y sabor. Para aprovechar al máximo su sabor, expertos de buen paladar recomiendan comerla jugosa, para que se potencien sus principales cualidades: sabor y terneza. Los especialistas aseguran que se la debe cocinar en la parrilla por unos 15 minutos, vuelta y vuelta.