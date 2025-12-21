Un amigo lo invitó a comer un asado pero la parrilla era algo tenebroso

asado1 Extraña parrilla. Un amigo lo invitó a comer un asado pero la parrilla estaba metida en un ataúd.

En las fotos que subió a la red social de Elon Musk, se puede ver la parrilla con una forma muy particular: un ataúd. “Vine a comer el asado de fin de año a la fábrica de mi amigo (hacen ataúdes) y esta es la parrilla”, escribió junto a una serie de imágenes que empezaron a circular.

Pero la sorpresa no terminó ahí. El usuario también mostró cómo lucía el interior de la fábrica, con ataúdes apilados por todos lados. “Cualquier lugar al que mires es una potencial tapa de disco de death metal, es fascinante”, agregó en otro posteo, sumando humor y un toque de rock pesado a la situación.