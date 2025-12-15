"El asado es cuestión de ganas, no de género": la ganadora del Festival del Vacío repasó su camino al triunfo

festival maipú mendoza (1) Regresó a Maipú el ya tradicional Festival del Vacío a la Llama, con una amplia convocatoria de vecinos y visitantes de otros departamentos.

Trabajó en equipo con su concuñado, Mariano Caballero, quien fue el fogonero. "Nos daban un tiempo de dos horas y media para entregar la pieza. En el momento que nosotros lo teníamos ya listo, lo podíamos presentar", comentó sobre el ajustado cronograma.

Nazar también abordó la cuestión de género en el ámbito culinario. "Muchos me han saludado, pero no sé si fue muy bien visto (ganar el premio) en el momento del festival porque bueno, a ver, éramos dos mujeres participando como pioneras y el resto eran veintiocho hombres, equipos de puros hombres", afirmó.

La cocina, un ambiente "muy machista"

La ganadora fue más allá, describiendo el ambiente profesional y admitiendo que las presiones que se ven en la serie "El Oso" (The Bear) son bastante verosímiles.

"La cocina en sí es muy machista", sentenció. Explicó que esto se manifiesta "en el tema del trato, en el tema de levantar pesos, de lo que muevas (...). Es complejo".

the bear el oso serie de tv La serie "El oso" mostró las presiones que hay en las cocinas de los restaurantes. Aisha dijo que en ocasiones esa ficción muestra situaciones bastante verosímiles.

Actualmente, Aisha se dedica a un emprendimiento de pastelería y es mamá de un bebé de menos de dos meses.

"Estoy un poco más en la casa, pero siempre buscando, moviéndome con algo de la gastronomía. Estoy a full con mi pastelería y tratando de que crezca día a día", dijo, aunque no descarta volver a la parrilla profesionalmente en el futuro.

Aisha Nazar Aisha Nazar tiene un emprendimiento de pastelería y fue mamá hace menos de dos meses.

Las claves de un buen asado

En cuanto a sus preferencias personales para el asado, no dudó: "Para mí el corte número uno es la entraña, no la cambio por nada. Siempre sale tierna".

Como segunda opción, mencionó el vacío, y en tercer lugar, el matambre, ya sea de cerdo o de vaca. Para el matambre de vaca, que a veces se complica, aconsejó: "Primero y principal, tener un buen carnicero amigo. Y si uno por ahí tiene dudas, hervirlo un rato".

El peso del matambre también es importante, "porque si vemos que es de gran tamaño, pesado, es porque probablemente venga de un animal grande", aseguró.

Sobre la sal, prefiere aplicarla "cinco minutos, diez minutos antes" de llevar la carne a la parrilla. Finalmente, envió un mensaje a otras mujeres: "Yo quería incitar a todas las mujeres que realmente podemos hacer muchísimo. Y la parrilla es cuestión de ganas y de ponerse nada más. No es cuestión de género".