¿Puedo reclamarle al vecino si el humo de su asado invade mi casa?

humo de asado (1) El humo del asado puede pasarse a la casa del vecino e impregnarse en casas o en la ropa.

La Ley establece que ningún propietario o inquilino puede realizar actividades que generen “inmisiones molestas”, es decir, emisiones que afecten la vida cotidiana de otro vecino. Entre esas inmisiones se incluyen humo, olores, ruido, vibraciones y contaminación del aire.

Es decir, tu vecino puede hacer asado, pero no puede perjudicar tu calidad de vida. Si la cantidad de humo es excesiva, frecuente o claramente evitable, se considera una molestia ilegítima.

Además, en edificios, muchos reglamentos de convivencia prohíben asados en balcones o exigen usar parrillas en áreas comunes especialmente acondicionadas.

De hecho, según el Art. 2.618 publicado en Argentina.gob.ar "las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediaré autorización administrativa para aquellas".

humo de asado (2) Hay que seguir una serie de pasos para solucionar este problema con el vecina, siempre con buena comunicación.

La primera recomendación es hablar con el vecino y explicar la situación. Luego puedes revisar el reglamento del edificio. En propiedad horizontal, los reglamentos suelen especificar dónde se puede hacer fuego. Si está prohibido en balcones, la administración puede intervenir.

Hay algunos organismos de mediación vecinal gratuitos que pueden ayudar a resolver el conflicto sin necesidad de judicializar. En caso de que la situación sea reiterada o afecta la salud, existen instancias formales:

Denuncia en la administración del consorcio, ya que así puede sancionar a quienes incumplen normas internas. Antes de iniciar una demanda, la ley prevé una instancia de mediación. Allí ambas partes negocian soluciones. Como último recurso, puede iniciarse una acción por inmisiones molestas. El juez evalúa si el humo es excesivo y puede ordenar restricciones o multas.

Consejos para prevenir futuros problemas