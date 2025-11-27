Para edificios y departamentos: si el ruido de tus vecinos te molesta usa un tornillo y dejarás de escucharlos

ruidos molestos del vecino (1) Escuchar lo que dicen o hacen los vecinos porque las paredes transmiten el sonido es muy molesto.

El invento que quita los ruidos molestos de los vecinos: requiere de un tornillo

Este tornillo, diseñado por investigadores de la Universidad de Malmö, en Suecia, y bautizado con el nombre "Sound Screw"; muchos ya catalogan como una revolución en aislamiento doméstico, cuenta con una particularidad que lo diferencia del tornillo tradicional: incorpora un muelle en su interior. Este pequeño resorte funciona como amortiguador de ondas sonoras, evitando que el ruido se traslade directamente de una superficie a otra.

Es decir, donde un tornillo normal transmite vibración, Sound Screw la interrumpe y la disipa. El mecanismo es más simple de lo que parece. Cuando se fija en la madera, el tornillo permite que las superficies estén conectadas de forma mecánica, pero sin permitir que el sonido se propague a través de ellas. Sin embargo, cuando esto se hace con un tornillo común, el material queda en contacto rígido con la estructura. Ese contacto es la “puerta” por donde se cuela el sonido.

El Sound Screw elimina ese puente acústico gracias al muelle entre la cabeza y la rosca. En lugar de vibrar como cuerpo único, el resorte absorbe el movimiento y evita que continúe su recorrido hacia el otro lado de la pared.

Este invento resulta especialmente útil si:

tornillo que innive el ruido del vecino Para evitar esos ruidos, este invento promete eliminarlos: se trata del tornillo Sound Screw.

Escuchas conversaciones ajenas.

El vecino está escuchado la televisión o la radio.

El vecino está arreglando o construyendo su casa y se escucha toda la maquinaria.

Se escucha la música.

Tienes una habitación donde deseas silencio total (estudio, sala de grabación, dormitorio).

Vivís en departamentos con paredes delgadas o antiguas.

Quieres aislar techos o tabiques sin realizar una obra mayor.

Otras ideas para no escuchar a tus vecinos

Si tienes problemas con el ruido de los vecinos, hay soluciones efectivas para insonorizar tu casa sin gastar mucha plata en reformas.