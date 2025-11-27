Para edificios y departamentos: si el ruido de tus vecinos te molesta usa un tornillo y dejarás de escucharlos

La convivencia es muy compleja, sobre todo cuando la persona vive en departamento, edificio o un complejo compartido con sus vecinos. Pues no hay nada, peor que escuchar los ruidos molestos del otro, pero un invento sorprendente usa un tornillo y está diseñado para reducir el sonido a través de las paredes.
La convivencia en la casa con el vecino puede verse afectada por diversas situaciones, siendo el ruido excesivo, ya sea por construcción o música, caminar con tacones y sexo uno de los problemas más comunes. Pero esto ya no es relevante porque todo se puede solucionar con un tornillo.
Gracias a un revolucionario invento se puede reducir casi a la mitad del ruido porque es un sistema que está pensado para viviendas de madera, que suelen tener más problemas acústicos que las de hormigón. Usarlo no ocupa lugar, es muy fácil de instalar y no requiere herramientas especiales ni ningún tipo formación.
El invento que quita los ruidos molestos de los vecinos: requiere de un tornillo
Este tornillo, diseñado por investigadores de la Universidad de Malmö, en Suecia, y bautizado con el nombre "Sound Screw"; muchos ya catalogan como una revolución en aislamiento doméstico, cuenta con una particularidad que lo diferencia del tornillo tradicional: incorpora un muelle en su interior. Este pequeño resorte funciona como amortiguador de ondas sonoras, evitando que el ruido se traslade directamente de una superficie a otra.
Es decir, donde un tornillo normal transmite vibración, Sound Screw la interrumpe y la disipa. El mecanismo es más simple de lo que parece. Cuando se fija en la madera, el tornillo permite que las superficies estén conectadas de forma mecánica, pero sin permitir que el sonido se propague a través de ellas. Sin embargo, cuando esto se hace con un tornillo común, el material queda en contacto rígido con la estructura. Ese contacto es la “puerta” por donde se cuela el sonido.
El Sound Screw elimina ese puente acústico gracias al muelle entre la cabeza y la rosca. En lugar de vibrar como cuerpo único, el resorte absorbe el movimiento y evita que continúe su recorrido hacia el otro lado de la pared.
Este invento resulta especialmente útil si:
- Escuchas conversaciones ajenas.
- El vecino está escuchado la televisión o la radio.
- El vecino está arreglando o construyendo su casa y se escucha toda la maquinaria.
- Se escucha la música.
- Tienes una habitación donde deseas silencio total (estudio, sala de grabación, dormitorio).
- Vivís en departamentos con paredes delgadas o antiguas.
- Quieres aislar techos o tabiques sin realizar una obra mayor.
Otras ideas para no escuchar a tus vecinos
Si tienes problemas con el ruido de los vecinos, hay soluciones efectivas para insonorizar tu casa sin gastar mucha plata en reformas.
- Revestir las paredes con madera maciza.
- Forrar las paredes con láminas de corcho.
- Pintar las paredes con pinturas de microesferas.
- Si el ruido viene del suelo, superponer dos alfombras gruesas puede ser una buena opción.
- instalar burletes acústicos