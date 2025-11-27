Cómo fabricar el perfume que usan los hoteles para aromatizar tu habitación

incienso Si quieres dejar de usar sahumerios y velas, puedes preparar un perfume casero para aromatizar tu pieza.

Perfume casero para el cuarto

Bolsitas de tela o arpillera.

Flores o plantas aromáticas secas (puede ser lavanda, romero, menta o lo que tengas en casa).

Tijeras.

20 cm de cordel o cinta.

Unas cuantas gotas de aceite esencial del aroma que más te guste.

Una almohada.

En esta ocasión, de dejamos dos trucos sencillos para que tu pieza tenga rico perfume. Para el primero tienes que buscar un puñado de las flores aromáticas que más te gusten, pueden ser lavandas, y córtalas de la planta. Lo ideal es que queden ramas de 5 centímetros y las flores.

Deja las lavandas secando de una a dos semanas, y átalas con una cinta. Repite el proceso con otra planta romática, pueden ser ramas de menta, pues es una combinación fresca y dulce para la habitación. El próximo paso es colocar las ramas en el interior de los saquitos o bolsitas de tela.

bolsas aromaticas Con estas bolsitas aromáticas cambiará el perfume de tu habitación.

Luego, ubica las bolsitas en diferentes puntos del cuarto, adentro del armario, en la perilla de la puerta o en otro sitio. De esta forma, estos saquitos desprenderán un perfume fresco y limpio en tu habitación.

Si quieres potenciar el buen aroma, es importante que ventiles diariamente y renueves las sábanas cada una o dos semanas. Sin embargo, como extra puedes aplicar gotas de aceite esencial de lavanda en las almohadas. Este tipo de perfume incluso te ayudará a concentrarte y a relajarte.