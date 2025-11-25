Cómo hacer un perfume casero para que tu ropa huela bien: fácil, económico y dura horas

¿Quieres asegurarte de que tu ropa huela siempre bien? Entonces no te puedes perder el siguiente truco para preparar un perfume casero. Es fácil de preparar, lleva ingredientes económicos y que seguro tienes en casa. Además, ayuda a que las arrugas se vayan de la ropa sin necesidad de usar la plancha.
Tener la ropa limpia y sin manchas no es suficiente, también es importante que tenga un aroma agradable y fresco. En este caso, perfumar las prendas con aromas naturales puede influir positivamente en el estado de ánimo, aportando calma, energía o bienestar según las esencias que elijas.
Si quieres evitar productos comerciales con alcohol o químicos fuertes, hacer tu propio perfume puede ser una excelente opción. Es una alternativa económica, rendidora, además de que se puede personalizar el aroma según tus gustos y los ingredientes que tienes en casa.
Perfume para la ropa
- Tres tapones de suavizante para la ropa.
- Tres cucharaditas de bicarbonato.
- Un vaso de agua.
- Una botella con pulverizador.
El paso a paso es sencillo, en un recipiente añade primero el bicarbonato al agua y agita para que se disuelva bien. Luego, vierte la mezcla en el pulverizador y agrega las cucharaditas de suavizante para ropa.
Cierra el recipiente y agita hasta que se mezclen todos los ingredientes. Rocía la mezcla en la ropa que quieras perfumar, sábanas, toallas, y demás. Lo ideal es aplicar el ambientador en la ropa y luego colgar la prenda bien estirada. Así, la ropa quedará sin arrugas sin necesidad de utilizar plancha.
Además, si aplicas el perfume en las prendas húmedas, el aroma quedará impregnado durante más tiempo. Es importante agitar el recipiente cada vez que lo vayas a usar, ya que el suavizante tiende a irse al fondo.
Otra recomendación es utilizar este perfume justo antes de pasar la plancha ya que el calor ayuda a fijar el aroma en las fibras textiles.