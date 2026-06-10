18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.309.908

1.378 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $1.051,89

LA SEGUNDA

00 - 04 - 08 - 09 - 15 - 28

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.663.133,76

1.580 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.894,62

REVANCHA

05 - 12 - 14 - 16 - 33 - 35

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.014.286.281)

SIEMPRE SALE

09 - 12 - 16 - 21 - 33 - 41

57 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $6.546.709,89

(19 de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Santa Fe, 4 de Capital Federal, 2 de Corrientes, 2 de Salta, 2 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Chaco, 1 de Jujuy, 1 de Río Negro, 1 de Chubut, 1 de Santa Cruz, 1 de Misiones, 1 de Mendoza)

POZO EXTRA

00 - 01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33 - 35

1.279 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $156.372,17

quini 6 sorteo resultados ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3381 del miércoles 10 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: