El Quini 6 realiza este miércoles 10 de junio de 2026 el sorteo 3381, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3381 del miércoles 10 de junio
- TRADICIONAL
01 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.669.442.191)
18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.309.908
1.378 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $1.051,89
- LA SEGUNDA
00 - 04 - 08 - 09 - 15 - 28
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.663.133,76
1.580 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.894,62
- REVANCHA
05 - 12 - 14 - 16 - 33 - 35
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.014.286.281)
- SIEMPRE SALE
09 - 12 - 16 - 21 - 33 - 41
57 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $6.546.709,89
(19 de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Santa Fe, 4 de Capital Federal, 2 de Corrientes, 2 de Salta, 2 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Chaco, 1 de Jujuy, 1 de Río Negro, 1 de Chubut, 1 de Santa Cruz, 1 de Misiones, 1 de Mendoza)
- POZO EXTRA
00 - 01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33 - 35
1.279 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $156.372,17
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15