La planta perfumada que crece bien en maceta y requiere pocos cuidados

Hay jardineros que optan por cultivar plantas que requieren pocos cuidados, mientras que otros prefieren mantener especies que desprenden un perfume embriagador. La buena noticia es que hay plantas que combinan estos dos factores, así que son perfectas para embellecer cualquier jardín.
El mirto (Myrtus communis) es una planta que destaca por su atractivo ornamental y su notable capacidad para adaptarse a condiciones climáticas exigentes. Se trata de un arbusto mediterráneo, de hoja perenne (aquella que se mantiene verde y funcional a lo largo de todo el año), que combina belleza y resistencia.
Una de las cualidades más apreciadas del mirto es su perfume envolvente y fresco. Tiene unas flores blancas pequeñas en forma de estrella, que desprenden un aroma ligeramente dulce.
La floración de esta planta tiene lugar a finales de la primavera y durante el verano, dependiendo del clima. Durante esta temporada atrae insectos polinizadores como abejas, mariposas e incluso colibríes.
¿Quieres cultivar esta planta en casa?
Si quieres crear un jardín floral y perfumado, esta es la especie adecuada. Además, requiere cuidados mínimos, así que cualquier jardinero (incluso quienes no tienen experiencia) se puede encargar de su mantenimiento.
Los expertos de Picture This afirman que es apropiado para jardines que se riegan poco. En primavera-verano hay que regar de dos a tres veces, mientras que en otoño-invierno un riego cada 15 días, y muy esporádico, es suficiente.
Crece mejor a pleno sol, de hecho si crece en un sitio donde recibe al menos unas seis horas de luz al día, tendrá una floración más abundante. Se adapta a cualquier suelo, siempre y cuando tenga excelente drenaje.
Esta planta no requiere podas frecuentes, pero si se le quiere dar una forma más prolija, debe podarse en primavera. Solo hay que retirar las hojas marchitas, y recortar las ramas para darle una forma estratégica.