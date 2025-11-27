Un tour de compras con 60 mendocinos - 58 pasajeros y 2 choferes -, fue asaltado en Chile por una banda de más de 10 delincuentes, que engañaron a los conductores y los emboscaron en plena ruta. Los golpearon y los amenazaron con armas de fuego para robarles todas las pertenencias tanto a ellos como a los viajeros. Las víctimas aseguraron que los agresores eran venezolanos y colombianos.
Un tour de compras con 60 mendocinos en Chile fue brutalmente asaltado en plena ruta
Varios autos se cruzaron delante del tour de compras cuando circulaba por rutas de Santiago de Chile. Golpearon a los choferes y les robaron hasta las llaves
El violento asalto ocurrió alrededor de las 7 de este jueves cuando pasaron un peaje de la zona de Chacabuco, en Chile. Según señalaron las víctimas, al poco andar un vehículo le habría hecho señas al chofer para avisarle que tenía una cubierta pinchada.
El conductor se detuvo en la banquina para ver qué pasaba y en ese momento entre 4 o 5 vehículos los rodearon. "Fueron muy violentos. Eran todos jóvenes colombianos y venezonalos que tenían armas de fuego", relató una de las víctimas a Radio Nihuil.
Uno de los choferes relató que los hombres estaban encapuchados y con armas de fuego. A él lo apuntaron a la cabeza y lo obligaron a sentarse en el asiento del conductor, mientras que a su compañero lo golpearon y lo sentaron al lado de él.
Le exigieron que abriera la puerta del medio y ahí subieron otras 8 personas aproximadamente quienes atacaron al resto de los mendocinos. "Mientras me apuntaban en la cabeza me dijeron que manejara y no pasara de los 40 o 50 km/h, hasta que hicieron que me detuviera de nuevo, sin hacer señas de luces ni balizas, nada".
Mientras, amenazaron a los 58 mendocinos a quienes bajo amenazas a punta de pistola, les exigieron sus pertenencias y les robaron celulares, dinero y documentos.
Violento asalto a un tour de compras en Chile
Insistieron que los delincuentes eran muy violentos, gritaban e insultaban. Además, golpearon a un pasajero con la culata del arma y le provocaron un corte en la cabeza.
Los golpeados fueron asistidos en un hospital de la zona, donde al pasajero le colocaron 5 puntos en el cuero cabelludo. Luego regresaron al lugar del hecho donde fueron asistidos por Carabineros, y se trasladaron en el micro hasta la Comisaría 59, a unos 10 minutos de donde fueron atacados.
Mientras, esperan que llegue Franco Pibato, el dueño de la empresa de transporte, para agilizar los trámites, ya que los ladrones robaron hasta los documentos del micro. Él aseguró que en los 4 años que llevan con los tours de compras nunca les había tocado vivir una situación similar.