Un tour de compras con 60 mendocinos en Chile fue brutalmente asaltado en plena ruta

Uno de los choferes relató que los hombres estaban encapuchados y con armas de fuego. A él lo apuntaron a la cabeza y lo obligaron a sentarse en el asiento del conductor, mientras que a su compañero lo golpearon y lo sentaron al lado de él.

Le exigieron que abriera la puerta del medio y ahí subieron otras 8 personas aproximadamente quienes atacaron al resto de los mendocinos. "Mientras me apuntaban en la cabeza me dijeron que manejara y no pasara de los 40 o 50 km/h, hasta que hicieron que me detuviera de nuevo, sin hacer señas de luces ni balizas, nada".

Mientras, amenazaron a los 58 mendocinos a quienes bajo amenazas a punta de pistola, les exigieron sus pertenencias y les robaron celulares, dinero y documentos.

Violento asalto a un tour de compras en Chile

Insistieron que los delincuentes eran muy violentos, gritaban e insultaban. Además, golpearon a un pasajero con la culata del arma y le provocaron un corte en la cabeza.

tours de compras chile asalto herido Uno de los mendocinos que viajaba en el tour de compras fue golpeado por los delincuentes y le provocaron un corte en el cuero cabelludo.

Los golpeados fueron asistidos en un hospital de la zona, donde al pasajero le colocaron 5 puntos en el cuero cabelludo. Luego regresaron al lugar del hecho donde fueron asistidos por Carabineros, y se trasladaron en el micro hasta la Comisaría 59, a unos 10 minutos de donde fueron atacados.

Mientras, esperan que llegue Franco Pibato, el dueño de la empresa de transporte, para agilizar los trámites, ya que los ladrones robaron hasta los documentos del micro. Él aseguró que en los 4 años que llevan con los tours de compras nunca les había tocado vivir una situación similar.