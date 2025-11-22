Se "enfrían" los tours de compras argentinos en Chile y el comercio proyecta un cierre de año más moderado

“En Chile prevemos un impacto acotado: las ventas provenientes de Argentina podrían disminuir entre uno y dos puntos porcentuales del total”, señaló.

Los tours de compras complican el turismo hacia Chile, según denuncian choferes y autoridades.jpeg Este fin de semana largo unas 12.000 personas cruzaron a Chile. Sin embargo, las compras en el vecino país son más moderadas, según el comercio chileno.

Hasta septiembre, la llegada masiva de turistas argentinos había actuado como un motor clave para categorías sensibles al consumo transfronterizo, especialmente en un contexto de demanda interna debilitada. Sin embargo, las proyecciones ahora marcan un punto de inflexión.

Comerciantes chilenos ven una moderación en el consumo de argentinos

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) confirmó que los indicadores ya muestran un menor dinamismo.

Su gerenta de Estudios, Bernardita Silva, aseguró que el flujo de turistas argentinos está perdiendo intensidad.

“Efectivamente vemos señales claras de una moderación. No se trata de una caída abrupta, sino de un ajuste respecto de los niveles excepcionalmente altos del año pasado”.

El Índice de Ventas Presenciales de la CNC revela esta desaceleración: en septiembre, las ventas minoristas presenciales de la Región Metropolitana retrocedieron 0,8% anual realy cerraron enero-septiembre con un avance de 1,2%.

Según Silva, esta tendencia podría traducirse en menores ventas presenciales en el cuarto trimestre, especialmente en zonas fronterizas.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) plantea un matiz: el turismo argentino sigue fuerte, pero se compara con un cierre de 2024 excepcional.

El gerente de Estudios, George Lever, explicó: “La llegada de argentinos se mantiene activa, pero se mide contra un cuarto trimestre de 2024 en que los flujos se duplicaron. Es una desaceleración del crecimiento, no un desplome”.

La CCS proyecta:

730 mil visitantes argentinos en el último trimestre,

290 millones de dólares en gasto

Lo que equivale a 1,5% del sector minorista, cifras similares a las del año pasado.

Sobre las ventas del comercio, Lever anticipa una moderación marcada: