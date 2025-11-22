Un motociclista falleció este sábado al mediodía en las inmediaciones del Parque Metropolitano de Maipú, ubicado en la Ruta Nº 10 o calle Emilio Civit. Fue luego de chocar con un vehículo, cerca de las 13.
Un motociclista murió tras chocar con un auto en el ingreso al parque Metropolitano en Maipú
El accidente se produjo en la lateral norte de la ruta provincial Nº 10, cerca de las 13, cuando el espacio verde de Maipú se encontraba lleno de gente
Cómo ocurrió el accidente en Maipú
La víctima fue identificada como Eduardo Jesús Paredes, de 41 años, vecino del barrio Viejo Tonel. Paredes circulaba hacia el oeste en una motocicleta Benlli TNT 600 cuando intentó sobrepasar a otro vehículo. En esa maniobra se encontró con un Fiat Cronos que estaba realizando el giro para ingresar al parque.
El impacto se produjo contra el costado derecho del auto y fue tan violento que el motociclista murió en el acto. cuando llegó personal del SEC constató el deceso en el lugar.
Homicidio culposo: la carátula de la causa
Por su parte, el Cronos era conducido por Jesica Silvana López, de 46 años, domiciliada en Godoy Cruz. La mujer sufrió un traumatismo leve producto del choque, pero no necesitó ser trasladada. Al parecer, el auto pertenecía a la empresa de viajes Maxim.
Personal de la Delegación Vial Gran Mendoza trabajó en el lugar para ordenar el tránsito, realizar peritajes y determinar cómo se produjo la maniobra que terminó en tragedia.
El hecho quedó caratulado como homicidio culposo.