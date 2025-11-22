Un motociclista murió tras chocar con un auto en el ingreso al parque Metropolitano en Maipú

Accidente muerto Maipú El conductor de la motocicleta murió en el acto.

Cómo ocurrió el accidente en Maipú

La víctima fue identificada como Eduardo Jesús Paredes, de 41 años, vecino del barrio Viejo Tonel. Paredes circulaba hacia el oeste en una motocicleta Benlli TNT 600 cuando intentó sobrepasar a otro vehículo. En esa maniobra se encontró con un Fiat Cronos que estaba realizando el giro para ingresar al parque.

El impacto se produjo contra el costado derecho del auto y fue tan violento que el motociclista murió en el acto. cuando llegó personal del SEC constató el deceso en el lugar.