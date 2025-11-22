Anuncian un corte de agua por tiempo indefinido: qué zona afecta

Además, ayer viernes se realizaron maniobras en la zona, por lo que también puede existir baja presión en la red en el sector delimitado por 76 a 85 y de 123 hasta la avenida 1.

La empresa no determinó en que horarios será el corte, pero cuando los trabajos se terminen se restablecerá el servicio paulatinamente.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

corte de agua cañerias Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.