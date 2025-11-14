Corte de agua: este viernes se interrumpirá el servicio todo el día

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

corte de agua en buenos aires (2) Hay cortes de agua en General Villegas.

Hoy se realizarán dos reparaciones sobre la red de agua, una en la intersección de las calles Sarmiento y Vieytes; y otra en Sarmiento, entre Alberti y Moreno, en General Villegas. Producto de las tareas, se interrumpirá el suministro de agua en toda la localidad desde primera hora de la jornada hasta pasado el mediodía.