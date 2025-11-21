Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy viernes 21 de noviembre de 2025 en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.
Hay un nuevo corte de agua y se extiende hasta la tarde: qué zonas afecta
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por arreglos en las cañerías. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos de empalmes de cañerías en las intersecciones de las calles San Martín y Alsina, Alsina y De los Inmigrantes, De los Inmigrantes y Sarmiento, Alsina e Independencia e Independencia y Sarmiento, en Maipú.
La obra, que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), requiere la interrupción del suministro de agua para toda la localidad entre las 7 y las 16 horas. Luego el servicio se restablecerá paulatinamente.
Para atender las necesidades de centros de salud y otras instituciones asistenciales se dispondrá de un camión cisterna en la localidad hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.