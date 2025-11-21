Hay un nuevo corte de agua y se extiende hasta la tarde: qué zonas afecta

La obra, que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), requiere la interrupción del suministro de agua para toda la localidad entre las 7 y las 16 horas. Luego el servicio se restablecerá paulatinamente.

Para atender las necesidades de centros de salud y otras instituciones asistenciales se dispondrá de un camión cisterna en la localidad hasta la normalización del servicio.

Recomendaciones para los usuarios

corte de agua bs as Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.