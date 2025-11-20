Mujer fantasma: un taxista fue a un telo y la chica desapareció misteriosamente

El dueño de una flota de taxis reveló el caso de un chofer que, de un día para otro, desapareció del trabajo sin dar explicaciones, y cuando el dueño fue a preguntar por él, el hermano le soltó la historia que ahora recorre las redes: el taxista habría levantado a una mujer en una casa cercana a un cementerio local.

El asunto es que se desconoce por el momento la identidad de los protagonistas, y según el relato, el chofer observó a la pasajera cuando ella discutía por teléfono con una supuesta pareja, de pronto la joven cortó y le dijo algo que lo dejó helado: "Llevame donde vos quieras, quiero estar con un hombre".

En principio, el hombre se negó, pero la mujer insistió y le ofreció pagarle todo el turno si la llevaba a un hotel alojamiento, por lo que él aceptó. Ya en la habitación, la situación se volvió confusa.

fantasma2 Paranormal. Un tachero fue a un telo con una "mujer fantasma" que luego se fue sin dejar rastros.

La mujer se arrodilló y, al mirar hacia abajo, el chofer le vio los ojos completamente blancos, como si estuviera sufriendo un paro cardíaco y al mismo tiempo, ella lo sujetaba con una fuerza inexplicable.

Tras esta situación, el hombre asustado, la apartó y salió corriendo a pedir ayuda y cuando los empleados del establecimiento subieron con él, abrieron la puerta y la escena fue desconcertante, ya que no había nadie, la habitación estaba vacía y no había rastros de la mujer.

Luego la policía revisó el lugar completo, no encontró nada y el taxista en estado de shock dijo preocupado que "acá tiene que estar", convencido de que había entrado con esa mujer.

Decidido a probar que no estaba delirando, el chofer pidió ir a la casa donde la había levantado y al llegar, se encontró con una vivienda abandonada, de hecho, la estructura estaba deteriorada, sin cableado y sin señales de vida, y finalmente, los vecinos confirmaron que esa casa llevaba años vacía y había muerto una joven.

