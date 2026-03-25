Un choque múltiple involucró a un camión que se quedó sin frenos, a un auto y a una moto

Embed - video del accidente múltiple entre un camión, un auto y una moto

El impacto del camión contra el auto

La fuerza de la colisión proyectó al vehículo, el cual a su vez terminó embistiendo a un motociclista que circulaba por la intersección.

Tras el impacto inicial, el camión continuó su carrera descontrolada hasta la bifurcación de la bajada al Acceso Sur (mano al Norte), donde finalmente terminó quedando recostado sobre uno de sus laterales.

camion accidente El camión quedó prácticamente sobre una de las salidas del Acceso Sur. Foto: gentileza prensa Cristian Morón

Operativo de tránsito en Guaymallén

Al lugar arribó rápidamente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para asistir al motociclista y a los ocupantes del auto blanco.

Aunque el estado de los vehículos sugiere un impacto de gran magnitud (el auto quedó con su parte trasera completamente destruida), no se informaron víctimas fatales de forma inmediata.

Personal de Tránsito de Guaymallén y de la Policía de Mendoza trabajaron en el sitio para ordenar la circulación, ya que, si bien el tránsito no fue cortado en su totalidad, se registraron importantes demoras. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la zona de Lamadrid y el empalme con el Acceso Sur, mientras se realizan las tareas para retirar el camión siniestrado.

Este mismo miércoles se produjo otro accidente en Acceso Sur y Rodríguez Peña protagonizado por un camión que transportaba carne y que terminó volcando.