Un espectacular accidente en cadena ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de las calles Lamadrid y Uspallata, en Guaymallén. El siniestro, que involucró a un camión de carga, un auto y una moto, se originó a raíz de una falla mecánica que desencadenó momentos de extrema tensión en una de las zonas con mayor flujo vehicular.
Un choque múltiple involucró a un camión que se quedó sin frenos, a un auto y a una moto
La fuerza del impacto del camión hizo que el auto se desplazara y embistiera a un motociclista que debió ser atendido por personal del SEC
Según las primeras pericias y el relato de testigos en el lugar, el incidente comenzó cuando un camión sufrió un desperfecto técnico en su sistema de frenos.
El conductor perdió el control total del pesado rodado, impactando violentamente desde atrás a un automóvil -un Fiat Siena color blanco- que pasaba en ese momento por ese lugar.
El impacto del camión contra el auto
La fuerza de la colisión proyectó al vehículo, el cual a su vez terminó embistiendo a un motociclista que circulaba por la intersección.
Tras el impacto inicial, el camión continuó su carrera descontrolada hasta la bifurcación de la bajada al Acceso Sur (mano al Norte), donde finalmente terminó quedando recostado sobre uno de sus laterales.
Operativo de tránsito en Guaymallén
Al lugar arribó rápidamente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para asistir al motociclista y a los ocupantes del auto blanco.
Aunque el estado de los vehículos sugiere un impacto de gran magnitud (el auto quedó con su parte trasera completamente destruida), no se informaron víctimas fatales de forma inmediata.
Personal de Tránsito de Guaymallén y de la Policía de Mendoza trabajaron en el sitio para ordenar la circulación, ya que, si bien el tránsito no fue cortado en su totalidad, se registraron importantes demoras. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la zona de Lamadrid y el empalme con el Acceso Sur, mientras se realizan las tareas para retirar el camión siniestrado.
Este mismo miércoles se produjo otro accidente en Acceso Sur y Rodríguez Peña protagonizado por un camión que transportaba carne y que terminó volcando.