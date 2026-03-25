Un camión Mercedes Benz sufrió un vuelco durante la mañana de este miércoles en el Acceso Sur, antes de llegar al carril Rodríguez Peña. El accidente se produjo cerca de las 8.20 y complicó el tránsito en la zona.
Volcó un camión con carne y el accidente complicó el tránsito en Acceso Sur
Un camión que transportaba carne volcó esta mañana en Acceso Sur y Rodríguez Peña. El conductor quedó golpeado y lo trasladaron al hospital
El vehículo, dominio CZR128, circulaba en sentido sur a norte. Según el parte oficial, por razones que se tratan de establecer, el rodado terminó volcado sobre la calzada y quedó posicionado sobre el carril lento de la vía. La carne no cayó al asfalto, como sí ha ocurrido en situaciones previas simulares (ver más abajo).
Detalles del vuelco del camión en Acceso Sur y Rodríguez Peña
El camión de carga era conducido por un hombre de 49 años, identificado como G. J. Tras el siniestro, se le realizó un dosaje de alcohol que arrojó como resultado 0,00 gramos por litro de sangre.
En el lugar intervino el interno 170 del SEC. Los médicos diagnosticaron al conductor con politraumatismos por accidente vial y dispusieron su traslado al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención.
Por otro lado, efectivos policiales intentaron reorganizar el tránsito para que las demoras no se convirtieran en caos.
Vuelcos con camiones de carne
Este suceso trae a la memoria otro accidente, ocurrido en septiembre de 2025, en el Acceso Este y calle Cañadita Alegre, Guaymallén. En aquella oportunidad, un camión que transportaba 7.000 kilos de carne volcó su carga, lo que generó un fuerte operativo de la Policía Rural para evitar que particulares se llevaran la mercadería.
Aquella fue una semana calurosa, y aunque la carne quedó a la intemperie, hubo gente que se reunió para llevársela.
Las autoridades bromatológicas determinaron que el producto ya no era apto para el consumo humano debido a la pérdida de trazabilidad sanitaria y al riesgo de contaminación por los golpes y el contacto con el suelo. Finalmente, la carga debió ser enterrada en una fosa mediante el uso de maquinaria especial.