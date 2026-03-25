Volcó un camión con carne y el accidente complicó el tránsito en Acceso Sur

En el lugar intervino el interno 170 del SEC. Los médicos diagnosticaron al conductor con politraumatismos por accidente vial y dispusieron su traslado al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención.

Por otro lado, efectivos policiales intentaron reorganizar el tránsito para que las demoras no se convirtieran en caos.

Vuelcos con camiones de carne

Este suceso trae a la memoria otro accidente, ocurrido en septiembre de 2025, en el Acceso Este y calle Cañadita Alegre, Guaymallén. En aquella oportunidad, un camión que transportaba 7.000 kilos de carne volcó su carga, lo que generó un fuerte operativo de la Policía Rural para evitar que particulares se llevaran la mercadería.

accidente acceso este carne camión 2 El accidente en Acceso Este con otro camión cargado de carne, en septiembre de 2025. A la izquierda de la imagen, la gente que quería llevarse la mercadería.

Aquella fue una semana calurosa, y aunque la carne quedó a la intemperie, hubo gente que se reunió para llevársela.

Las autoridades bromatológicas determinaron que el producto ya no era apto para el consumo humano debido a la pérdida de trazabilidad sanitaria y al riesgo de contaminación por los golpes y el contacto con el suelo. Finalmente, la carga debió ser enterrada en una fosa mediante el uso de maquinaria especial.