Sangre y alcohol en el Acceso Sur de Mendoza: el accidente más doloroso que se llevó la vida de dos agentes

La audiencia se celebró en el Polo Judicial de esa provincia, donde el fiscal Darío Tagua también se opuso a los planteos del abogado Pablo Cazabán.

Hugo Martín Rodríguez Cáceres se enfrenta por el accidente a una pena que oscila entre los ocho y los 50 años de prisión efectiva, aunque tiene la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Mendoza.

A su vez, el sommelier cumple arresto domiciliario por la tragedia, luego del beneficio concedido por los jueces Eduardo Martearena, Horacio Cadile y María Laura Guajardo, miembros del Tribunal Penal N° 1.

Accidente fatal en Mendoza

El nombre de Hugo Martín Rodríguez Cáceres quedó ligado a uno de los episodios más dolorosos y debatidos de la crónica vial de Mendoza de los últimos tiempos.

Lo que comenzó como una conducción negligente bajo los efectos del alcohol, terminó en un accidente que se llevó la vida de dos personas y abrió un complejo proceso judicial.

La noche del 3 de mayo de 2024 cambió para siempre el destino de varias familias. Hugo Martín Rodríguez Cáceres, un sommelier de 44 años, conducía su camioneta Ford Ranger por el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz.

En un contexto de extrema imprudencia, el conductor embistió a un grupo de efectivos y preventores que trabajaban en el lugar custodiando un accidente previo. El impacto fue devastador, terminando en tragedia:

Leonardo Alarcón Quiroga: Oficial de la Policía de Mendoza , quien falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

, quien falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. Santiago Velázquez: Preventor de Godoy Cruz, quien murió en el acto en el lugar del siniestro.