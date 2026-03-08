Una influencer de 25 años murió al chocar con su moto y su padre, al enterarse, se suicidó.

Accidente influencer moto La influencer Karla Thaynnara Nogueira era amante de las motos y tenía 69 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

De inmediato efectivos de Bomberos Militares arribaron al lugar del siniestro y los socorristas constataron que la mujer no presentaba signos vitales al sufrir graves heridas. Las autoridades indicaron que la investigación del trágico episodio continúa en curso para determinar las causas que ocasionaron el accidente y si hubo responsabilidad de terceros en la maniobra que provocó la caída de la influencer.

La escena tuvo un capítulo de inmenso dolor al momento en que llegó el padre de la joven, un oficial retirado llamado José Carlos Andrade Nogueira, quien, de acuerdo a las versiones de testigos en el lugar, al confirmarse la muerte de su hija, sacó un arma de fuego y se suicidó de un balazo en la cabeza. Algunas personas y agentes policiales intentaron impedir ese accionar sin resultado.

Karla Nogueira, era una reconocida influencer que sumaba más de 69.000 seguidores, era popular por su pasión por las motos y por compartir fotos junto a su padre. La joven dejó una hija de 7 años, llamada Ela.

Sus restos fueron velados el pasado miércoles 4 de marzo en el cementerio Campo de Esperanza de Brasilia, en medio de un inmenso dolor de familiares y amigos, como también colegas de la joven que también se desempeñaba como enfermera.

La Policía Militar del Distrito Federal lamentó la pérdida del oficial retirado y los medios resaltaron la trayectoria de Thaynnara como enfermera y creadora de contenido con impacto positivo. Las autoridades a cargo de las pericias y de los análisis científicos, acordonaron la zona del accidente para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas que permitan esclarecer el doble episodio.

Tanto la Fiscalía a cargo de la investigación como la Policía de tránsito continúan con las diligencias y la toma de declaraciones de testigos, para intentar establecer la secuencia del accidente, la posterior colisión del camión y las circunstancias que llevaron al lamentable desenlace que provocó una profunda conmoción a la comunidad de Brasilia y a los seguidores de la joven en redes sociales.