La comunidad de las redes sociales en el país de Filipinas quedó conmocionada por la trágica muerte de Emma Amit, una influencer gastronómica de 51 años tras comer el conocido Cangrejo del Diabelo, un crustáceo que tiene altos niveles de toxicidad y se terminó cobrando su vida y la de un amigo.
Una influencer gastronómica se filmó comiendo un cangrejo y murió intoxicada
La influencer se filmó cuando comía el crustáceo conocido como Cangrejo del Diablo y falleció a los pocos días
La influencer era conocida por sus videos en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde compartía experiencias de pesca junto a su esposo y cocinaba mariscos recolectados en manglares para su familia. Emma Amit solía mostrar platos silvestres y locales de Palawan.
El 4 de febrero pasado, grabó un video recolectando cangrejos y otros crustáceos en un bosque de manglares cercano a su hogar. Entre las capturas apareció un ejemplar que resultó ser el letal Zosimus aeneus, popularmente llamado “Cangrejo Diablo” por su alta toxicidad.
La muerte de la influencer
En el video, que se viralizó rápidamente antes de ser eliminado, Emma Amit cocinaba varios mariscos en una olla y procedía a comer uno de los cangrejos sin aparente precaución. Lo que parecía una rutina habitual de contenido “auténtico” y aventurero se convirtió en pesadilla: poco después de ingerirlo, comenzó a sentirse mal.
Vecinos y familiares de la influencer relataron que presentó convulsiones intensas, pérdida de conocimiento, labios oscurecidos y signos de parálisis progresiva. La toxina principal del “cangrejo diablo” es la tetrodotoxina, un neurotóxico extremadamente potente que bloquea los canales de sodio y puede causar fallo respiratorio en minutos u horas.
La influencer fue trasladada de urgencia a una clínica local y luego a un hospital de los más especializados dentro de Filipinas pero los esfuerzos de los médicos fueron insuficientes. Falleció 2 días después. De hecho, uno de sus amigos que también probó el mismo cangrejo en la misma secuencia del video murió en circunstancias similares.