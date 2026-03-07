Una influencer gastronómica se filmó comiendo un cangrejo y murió intoxicada

Embed A food influencer named Emma Amit (51) from the Philippines (Palawan/Puerto Princesa area) reportedly died after eating a highly toxic "devil crab" while filming content for social media. She foraged it in a mangrove forest on February 4, 2026, ate it (cooked in coconut milk),… pic.twitter.com/Eb0PrXq7zt — NO CONTEXT POSTS (@PostsNoContext) February 12, 2026

La muerte de la influencer

En el video, que se viralizó rápidamente antes de ser eliminado, Emma Amit cocinaba varios mariscos en una olla y procedía a comer uno de los cangrejos sin aparente precaución. Lo que parecía una rutina habitual de contenido “auténtico” y aventurero se convirtió en pesadilla: poco después de ingerirlo, comenzó a sentirse mal.

Vecinos y familiares de la influencer relataron que presentó convulsiones intensas, pérdida de conocimiento, labios oscurecidos y signos de parálisis progresiva. La toxina principal del “cangrejo diablo” es la tetrodotoxina, un neurotóxico extremadamente potente que bloquea los canales de sodio y puede causar fallo respiratorio en minutos u horas.

La influencer fue trasladada de urgencia a una clínica local y luego a un hospital de los más especializados dentro de Filipinas pero los esfuerzos de los médicos fueron insuficientes. Falleció 2 días después. De hecho, uno de sus amigos que también probó el mismo cangrejo en la misma secuencia del video murió en circunstancias similares.