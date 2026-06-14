El mundo artístico de Mendoza despide a una de sus máximas figuras: Carlos Alberto 'Pocho' Sosa. La noticia fue confirmada por la vicegobernadora de la Provincia, Hebe Casado.
Murió el Pocho Sosa, a los 82 años: dónde será su despedida
Su última aparición pública había sido en el mes de abril. El artista será despedido este domingo en la Legislatura de 13.30 a 16.30hs.
Su última aparición pública fue en el mes de abril cuando le realizaron emotivo homenaje en la plazoleta Vélez Sarsfield (Cuarta Sección).
¿Dónde será despedido el Pocho Sosa?
La despedida pública se llevará a cabo este domingo, de 13:30 a 16:30 horas, en el Salón Rojo de la Honorable Legislatura de Mendoza, donde familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán rendir homenaje a una de las figuras más representativas de la música popular de nuestra provincia.
Hasta el momento se desconoce cuál ha sido la causa de su muerte, pero sin dudas se trata de uno de los otoños más tristes en la historia de nuestra provincia.
La confirmación de su fallecimiento
La vicegobernadors de la provincia, Hebe Casado, publicó en su cuenta de la red social X el siguiente mensaje:
Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana. Pocho no fue solamente un cantor.
Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante. Durante más de seis décadas ayudó a construir la identidad cultural de Mendoza y a transmitirla con orgullo a nuevas generaciones. Su voz se convirtió en parte de nuestra memoria colectiva y en el sonido de muchas de las emociones que compartimos como pueblo. Resulta imposible no pensar en el otoño mendocino al despedirlo.
Ese mismo otoño que inmortalizó con su interpretación de una de las canciones más queridas de nuestra provincia y que hoy parece acompañar esta partida con una melancolía especial. Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones.
Porque artistas como Pocho Sosa trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio de su pueblo. Acompaño con afecto a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad cultural mendocina en este momento de dolor. Hasta siempre, Pocho. Mendoza te recordará cantando.
Pocho Sosa, su trayectoria e importancia para la provincia
Nacido como Carlos Alberto Sosa el 17 de julio de 1943 en la Ciudad de Mendoza, Pocho fue y es considerado una de las voces fundamentales de la música regional.
Su historia con la música comenzó de manera inesperada a los 16 años, cuando una enfermedad lo obligó a hacer reposo. Fue entonces cuando su padre, guitarrero aficionado, le acercó una guitarra que guardaba en el ropero, marcando el inicio de su camino artístico.
La primera canción que aprendió fue "Luna Tucumana", de Atahualpa Yupanqui, dando comienzo a una relación profunda con el folclore.
Autodidacta y apasionado por la tradición popular, el artista siempre se definió más como “guitarrero” que guitarrista, entendiendo la música como un espacio de encuentro y expresión colectiva.