La vez que Pocho Sosa rechazó un festival por defender la música cuyana

No la entendía solamente como un género musical, sino como una parte de la identidad de Mendoza. Salió al escenario y realizó su presentación. Lejos de seguir la sugerencia que había recibido minutos antes, Pocho decidió incluir tonadas en su actuación. Era una forma de defender la música cuyana que había acompañado toda su carrera.

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Qué hizo Pocho Sosa cuando le dijeron que la tonada "tiraba abajo" un festival

Años después recordó que aquella elección tuvo consecuencias. Nunca más volvió a ser convocado para ese festival. Sin embargo, lejos de lamentarlo, contaba la historia con orgullo. Había perdido una contratación, pero había mantenido intacta la convicción que lo acompañó.

Pocho Sosa fue un defensor de la identidad cultural cuyana. De hecho, en esa misma entrevista se definió como un "defensor ultra tonadero", una expresión que sintetizaba su compromiso con un género que consideraba parte esencial de la historia y la cultura de Mendoza.