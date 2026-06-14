El legado del Pocho Sosa: las canciones más famosas del icónico folclorista mendocino

Su carrera comenzó en su adolescencia, cuando, luego de enfermarse de hepatitis, tuvo que mantenerse en reposo por un período largo. Sus padres le regalaron una guitarra para pasar su recuperación.

Años después, el Pocho Sosa pasaría a formar parte de grupos folclóricos y comenzaría a componer su música como solista, con más de 10 álbumes y numerosas canciones que reflejan la tradición y cultura de Mendoza.

Sus canciones más famosas y recordables forman parte de esta serie de álbumes que giran entre la zamba, la tonada y la música popular folclórica en general.

Embed - Mercedes Sosa "Cosquin 2006" Tonada de otoño con Pocho Sosa.

Tonada de Otoño es una de las canciones que más recordamos en la voz del Pocho Sosa . Aunque originalmente esta canción fue escrita y compuesta por Jorge Sosa y compuesta por Damián Sánchez, Pocho Sosa la popularizó en su repertorio. Fue invitado por Mercedes Spsa a grabar el álbum Corazón Libre en 2005, donde ambos cantaron esta canción.

que más recordamos en la voz del . Aunque originalmente esta canción fue escrita y compuesta por Jorge Sosa y compuesta por Damián Sánchez, la popularizó en su repertorio. Fue invitado por Mercedes Spsa a grabar el álbum Corazón Libre en 2005, donde ambos cantaron esta canción. Otra de sus canciones más conocidas es Los duendes del vino, un clásico popular dedicado a la mística de la vitivinicultura y a la tierra de Mendoza .

. Pocho Sosa también realizó una versión y grabación de Póngale por las Hileras, una de las canciones de Vendimia más reconocida y emblemática.

también realizó una versión y grabación de Póngale por las Hileras, una de las de Vendimia más reconocida y emblemática. La del Lunar es otra de sus canciones más reconocidas, que forman parte del repertorio popular del folclore en Mendoza.

Pocho Sosa: un legado musical y cultural

Carlos Alberto "Pocho" Sosa murió a los 82 años. Fue una de las figuras más emblemáticas del folclore y un verdadero embajador de la música cuyana.

La noticia fue dada a conocer por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, a través de un sentido mensaje en sus redes sociales, donde destacó sus más de seis décadas de trayectoria difundiendo la tonada y la cueca en Mendoza y el mundo.

Reconocimiento al Pocho Sosa En abril, Pocho Sosa fue declarado Vecino Destacado por la Ciudad de Mendoza.

En abril de este año, el Pocho Sosa había recibido un emotivo homenaje en la plazoleta Vélez Sarsfield de la Cuarta Sección, oportunidad en la que fue declarado "Vecino Destacado" por la Ciudad de Mendoza.