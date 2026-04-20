Emoción en la Cuarta Sección en el homenaje al Pocho Sosa, declarado como "vecino destacado"

homenaje a pocho sosa "Al hombre que hizo de Mendoza una canción", dice la placa en homenaje a Pocho Sosa. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Un desfile de estrellas y sorpresas

La ceremonia no fue un acto protocolar más. Hubo momentos que dejaron a todos boquiabiertos:

El Coro de la Ciudad apareció de sorpresa cantando a capella "Otoño en Mendoza".

Darío Anís , caracterizado como cartero, relató pasajes de la vida del cantor.

Don Torres sorprendió con una potente versión rockera del clásico que Pocho inmortalizó junto a Jorge Sosa.

Entre los presentes se destacaron figuras como Los Cumpas, Juanita Vera, Javier Rodríguez y Fabiana Cacace, quienes junto a vecinos y funcionarios, descubrieron la placa conmemorativa que sella el vínculo eterno del artista con su barrio.

pocho sosa1 El intendente Ulpiano Suarez le entregó un cuadro a Pocho Sosa. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

"Gracias por tu dedicación"

Nancy Linares, la vecina que impulsó el proyecto, dedicó palabras cargadas de afecto: "Has recibido muchos premios, pero hoy estamos acá con tus nietos. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro". Por su parte, el intendente entregó un obsequio especial y destacó el aporte incansable del músico a la identidad provincial.

Con 82 años y una carrera que nació casi por accidente a los 16 -mientras hacía reposo por una enfermedad y su padre le acercó una guitarra-, el Pocho Sosa recorrió el mundo. Desde Cosquín hasta la OEA en Estados Unidos, siempre llevó la bandera de Mendoza.

El cierre fue a pura fibra: artistas y vecinos unidos cantando "Todo cambia", celebrando a un hombre que, más que un músico, es parte del paisaje cultural de Mendoza.