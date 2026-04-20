La Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza vivió una jornada que quedará en el recuerdo. Carlos Alberto Pocho Sosa, la voz fundamental del folclore cuyano, recibió un reconocimiento en la plazoleta Vélez Sarsfield.
Emoción en la Cuarta Sección en el homenaje al Pocho Sosa, declarado como "vecino destacado"
La Ciudad de Mendoza homenajeó a la leyenda del folclore Pocho Sosa en la plazoleta Vélez Sarsfield. Hicieron un acto que terminó a pura música
El músico no solo fue declarado Vecino Destacado, sino que el espacio público ahora lleva su nombre tras una iniciativa que nació de los propios habitantes del barrio.
El intendente Ulpiano Suarez encabezó el encuentro junto a figuras como Diego Gareca (Cultura) y Gabriela Testa (Emetur). Pocho Sosa estuvo rodeado de sus afectos más cercanos: su esposa, la artista Pochi Zimmermann, sus hijas y nietos, además de una verdadera "selección" de la cultura mendocina que se acercó a abrazarlo.
Un desfile de estrellas y sorpresas
La ceremonia no fue un acto protocolar más. Hubo momentos que dejaron a todos boquiabiertos:
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El Coro de la Ciudad apareció de sorpresa cantando a capella "Otoño en Mendoza".
Darío Anís, caracterizado como cartero, relató pasajes de la vida del cantor.
Don Torres sorprendió con una potente versión rockera del clásico que Pocho inmortalizó junto a Jorge Sosa.
Entre los presentes se destacaron figuras como Los Cumpas, Juanita Vera, Javier Rodríguez y Fabiana Cacace, quienes junto a vecinos y funcionarios, descubrieron la placa conmemorativa que sella el vínculo eterno del artista con su barrio.
"Gracias por tu dedicación"
Nancy Linares, la vecina que impulsó el proyecto, dedicó palabras cargadas de afecto: "Has recibido muchos premios, pero hoy estamos acá con tus nietos. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro". Por su parte, el intendente entregó un obsequio especial y destacó el aporte incansable del músico a la identidad provincial.
Con 82 años y una carrera que nació casi por accidente a los 16 -mientras hacía reposo por una enfermedad y su padre le acercó una guitarra-, el Pocho Sosa recorrió el mundo. Desde Cosquín hasta la OEA en Estados Unidos, siempre llevó la bandera de Mendoza.
El cierre fue a pura fibra: artistas y vecinos unidos cantando "Todo cambia", celebrando a un hombre que, más que un músico, es parte del paisaje cultural de Mendoza.