El puente más resistente del mundo soporta choques de barcos, conecta 3 ciudades y rompe récord de flujo de pasajeros en 2026

El puente más resiste del mundo soporta choques de barcos, conecta tres ciudades y rompe récord de pasajeros este 2026

El puente forma parte de un sistema de cruce marítimo de aproximadamente 55 kilómetros de longitud que atraviesa el delta del río Perla, en el sur de China. Para la construcción de obra monumental de Asia requirió cerca de nueve años de trabajo y la utilización de más de 400.000 toneladas de acero, una cantidad suficiente para levantar decenas de grandes estructuras metálicas.

Uno de los principales desafíos para los ingenieros fue garantizar la seguridad del puente en una zona donde circulan constantemente buques de carga, ferris y embarcaciones comerciales. Debido al intenso tráfico marítimo, la posibilidad de una colisión fue considerada desde las primeras etapas del diseño. Por esa razón, los pilares y las estructuras de soporte fueron reforzados con sistemas de protección capaces de absorber parte de la energía generada por el impacto de barcos de gran tamaño.

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El gigante de acero de Asia que conquista el mundo

Sin embargo, los choques de embarcaciones no eran la única amenaza. El puente también fue diseñado para soportar tifones frecuentes en la región, con ráfagas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora. Además, sus estructuras pueden resistir terremotos de gran intensidad y las complejas condiciones del ambiente marino, donde la corrosión causada por el agua salada representa un desafío permanente.

Para aumentar su durabilidad, los ingenieros proyectaron una vida útil cercana a los 120 años. Esto implicó utilizar materiales especiales y sistemas de protección destinados a reducir el desgaste provocado por las condiciones climáticas y el constante contacto con el mar. La magnitud de la obra convirtió al puente en un referente mundial de la ingeniería moderna.

Más allá de su tamaño, lo que realmente distingue a esta estructura es su capacidad para enfrentar riesgos que van desde fenómenos naturales extremos hasta accidentes marítimos de gran escala. Para finales de mayo de 2026, el puente alcanzó un hito operativo al superar los 10 millones de pasajeros en lo que va del año. Este flujo forma parte de los 100 millones de cruces totales registrados en los puertos de Macao durante 2026, una cifra alcanzada 14 días antes que el año anterior.