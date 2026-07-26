Regalan oro verdadero a los turistas que visitan este pueblo en vacaciones

Llegar a un pueblo, alquilar una cabaña y antes de terminar las vacaciones que te digan que te has ganado oro de 18 quilates. Parece mentira, pero es verdad. Un pueblo de San Luis está realizando una campaña turística bastante inusual y llamativa.
La Carolina es un pueblo ubicado en San Luis, más precisamente a 82 kilómetros de la capital puntana. Sus calles son de piedra, sus casas de adobe y siempre se lo conoció por ser un lugar netamente minero. De hecho, el oro que se va a regalar está extraído de sus propios arroyos.
Con el paso de los años, este pueblo de San Luis no solo le apostó a la minería, sino que hizo de esta actividad una fuente de atracción al turismo, pero en esta oportunidad fueron más lejos que nunca.
"Se busca premiar a los turistas por elegir el destino y, al mismo tiempo, consensar en un solo objeto la historia, la identidad y el espíritu de un pueblo serrano que figura entre los más bonitos del mundo", justificaron desde el gobierno municipal, donde también dieron más detalles del premio que vale su peso en oro, literalmente.
Regalan oro verdadero entre los turistas que visitan este pueblo en vacaciones
Según lo informado desde el gobierno municipal, el premio es una muestra de oro de 18 quilates. Se extrajo de los arroyos de la zona por parte de pobladores que siguen realizando la misma actividad minera que los pobladores que supieron vivir en La Carolina hace décadas.
Aquellos que deseen tener la posibilidad de hacerse de este oro, solo tienen que visitar este pueblo de San Luis, ir al Pueblo Peatonal y conservar el ticket de estacionamiento, ya que es el comprobante que habilita a participar del sorteo por el oro. Mientras más tiempo se visite o se permanezca en el pueblo, más chances habrá de ganar.
En pocas palabras
- Sorteo de oro: El pueblo de La Carolina, San Luis, regala oro de 18 quilates a turistas.
- Origen del premio: El oro es extraído de los arroyos locales por pobladores.
- Participación: Conservar el ticket de estacionamiento para tener chances de ganar.