Regalan oro verdadero a los turistas que visitan este pueblo en vacaciones

"Se busca premiar a los turistas por elegir el destino y, al mismo tiempo, consensar en un solo objeto la historia, la identidad y el espíritu de un pueblo serrano que figura entre los más bonitos del mundo", justificaron desde el gobierno municipal, donde también dieron más detalles del premio que vale su peso en oro, literalmente.

Regalan oro verdadero entre los turistas que visitan este pueblo en vacaciones

Según lo informado desde el gobierno municipal, el premio es una muestra de oro de 18 quilates. Se extrajo de los arroyos de la zona por parte de pobladores que siguen realizando la misma actividad minera que los pobladores que supieron vivir en La Carolina hace décadas.

Aquellos que deseen tener la posibilidad de hacerse de este oro, solo tienen que visitar este pueblo de San Luis, ir al Pueblo Peatonal y conservar el ticket de estacionamiento, ya que es el comprobante que habilita a participar del sorteo por el oro. Mientras más tiempo se visite o se permanezca en el pueblo, más chances habrá de ganar.