Quién es el sospechoso del atentado en Berlín que dejó un muerto y 17 heridos

La policía alemana ha desplegado una intensa operación tras el trágico atropello múltiple que ocurrió durante las celebraciones del Christopher Street Day (CSD), la icónica Marcha del Orgullo LGTBI+ en Berlín.
El ataque fue realizado con un vehículo utilitario tipo furgoneta, irrumpió violentamente contra la multitud, dejando un saldo hasta el momento de un muerto y al menos 17 personas heridas, además de decenas de asistentes asistidos por cuadros de ansiedad.
Tras arrollar a los asistentes y terminar impactando contra un árbol, el atacante abandonó el vehículo y se dio a la fuga en dirección al parque Tiergarten, desencadenando una búsqueda masiva por parte de la Policía de Berlín.
¿Quién es el responsable del atentado en Berlín?
De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, el principal sospechoso es un hombre previamente conocido por los servicios de seguridad e inteligencia por su vinculación con el ámbito islamista radical de la ciudad. Su nombre sería Abdul B., y las fuerzas policiales alemanas aseguran que la persona suele vincularse con un entorno de extremismo corte islamita.
Además, con el fin de agilizar su captura, la policía alemana tomó la medida de difundir públicamente fotografías del sospechoso para apelar a la colaboración ciudadana.
Para llevar a cabo este atentado, el hombre utilizó una furgoneta/vehículo utilitario que fue abandonado en las inmediaciones del Tiergarten tras el atropello masivo.
Las autoridades alemanas han desplegado un operativo de alta prioridad en la capital. Decenas de unidades policiales, apoyadas por helicópteros y cámaras de visión térmica, patrullan los alrededores del parque Tiergarten y sectores clave de la ciudad para dar con el paradero del prófugo.
Además, la Fiscalía y la policía continúan recabando evidencias y han solicitado a la población que aporte cualquier información, video o fotografía del momento que permita ubicar al responsable y esclarecer completamente los detalles del atentado.
En pocas palabras
- Atentado en Berlín: Un sospechoso embistió con una furgoneta a la multitud durante la Marcha del Orgullo.
- Saldo trágico: El ataque dejó un muerto y al menos 17 heridos, además de personas con ansiedad.
- Búsqueda policial: Las autoridades alemanas buscan a un hombre conocido por sus vínculos con el islamismo radical.