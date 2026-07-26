Quién es el sospechoso del atentado en Berlín que dejó un muerto y 17 heridos

¿Quién es el responsable del atentado en Berlín?

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, el principal sospechoso es un hombre previamente conocido por los servicios de seguridad e inteligencia por su vinculación con el ámbito islamista radical de la ciudad. Su nombre sería Abdul B., y las fuerzas policiales alemanas aseguran que la persona suele vincularse con un entorno de extremismo corte islamita.

Además, con el fin de agilizar su captura, la policía alemana tomó la medida de difundir públicamente fotografías del sospechoso para apelar a la colaboración ciudadana.

Abdul B. es el principal sospechoso del atentado en Berlín. Polizei Berlin

Para llevar a cabo este atentado, el hombre utilizó una furgoneta/vehículo utilitario que fue abandonado en las inmediaciones del Tiergarten tras el atropello masivo.

Las autoridades alemanas han desplegado un operativo de alta prioridad en la capital. Decenas de unidades policiales, apoyadas por helicópteros y cámaras de visión térmica, patrullan los alrededores del parque Tiergarten y sectores clave de la ciudad para dar con el paradero del prófugo.

Zona donde ocurrió el atentado en Berlín.

Además, la Fiscalía y la policía continúan recabando evidencias y han solicitado a la población que aporte cualquier información, video o fotografía del momento que permita ubicar al responsable y esclarecer completamente los detalles del atentado.