Iara Duprat, la adolescente de 17 años que desapareció de su casa en Corrientes y es intensamente buscada

La madre de la adolescente, Alejandra, le aseguró a diversos medios nacionales que el pasado viernes Iara se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblo cercano. El hombre, que está en pareja con la chica desde hace un año, quedó demorado y colabora con las autoridades.

Características físicas e identificación de Iara Duprat

Las fuerzas de seguridad y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas difundieron su ficha descriptiva y señas particulares:

Es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros de altura, posee tez blanca, ojos verdes y cabello corto hasta los hombros teñido de negro azulado.

Presenta tres tatuajes visibles que facilitan su reconocimiento: uno en una de las manos con la palabra “Dalil” acompañada de mariposas, otro a la altura de las costillas con la inscripción “Mauricio” y un tercero con la palabra “Bryan”.

Datos e identificación de Iara Duprat.

Alerta Sofía: ¿Cómo colaborar con la búsqueda y aportar datos?

Las fuerzas policiales y los organismos gubernamentales solicitan a la comunidad que aporte de manera urgente cualquier dato o imagen que pueda ayudar a reconstruir los últimos pasos de la adolescente o indicar su paradero.

Quienes cuenten con información útil pueden comunicarse de inmediato con la Línea 134, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas del día a nivel nacional. También es posible dar aviso a las dependencias policiales locales a través de los números de emergencia 911 o 101.