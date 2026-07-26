Se activó el Alerta Sofía para poder encontrar a Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años de Corrientes quien no se tiene noticias desde el pasado viernes.
Iara Duprat, la adolescente de 17 años que desapareció de su casa en Corrientes y es intensamente buscada
Las fuerzas de seguridad y la Justicia mantienen activo el protocolo de Alerta Sofía con el objetivo de localizar a Iara Ayelén Duprat lo antes posible.
El Alerta Sofía es un protocolo nacional que se activa por parte del Ministerio de Seguridad para multiplicar el alcance del operativo de búsqueda.
Iara fue vista por última vez el viernes en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. Su familia radicó la denuncia formal ante la Comisaría de la Mujer y el Menor local al no poder restablecer el contacto con ella, dándose inmediata intervención a la Justicia.
La madre de la adolescente, Alejandra, le aseguró a diversos medios nacionales que el pasado viernes Iara se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblo cercano. El hombre, que está en pareja con la chica desde hace un año, quedó demorado y colabora con las autoridades.
Características físicas e identificación de Iara Duprat
Las fuerzas de seguridad y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas difundieron su ficha descriptiva y señas particulares:
-
Es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros de altura, posee tez blanca, ojos verdes y cabello corto hasta los hombros teñido de negro azulado.
Presenta tres tatuajes visibles que facilitan su reconocimiento: uno en una de las manos con la palabra “Dalil” acompañada de mariposas, otro a la altura de las costillas con la inscripción “Mauricio” y un tercero con la palabra “Bryan”.
Alerta Sofía: ¿Cómo colaborar con la búsqueda y aportar datos?
Las fuerzas policiales y los organismos gubernamentales solicitan a la comunidad que aporte de manera urgente cualquier dato o imagen que pueda ayudar a reconstruir los últimos pasos de la adolescente o indicar su paradero.
Quienes cuenten con información útil pueden comunicarse de inmediato con la Línea 134, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas del día a nivel nacional. También es posible dar aviso a las dependencias policiales locales a través de los números de emergencia 911 o 101.
En pocas palabras
- Alerta Sofía: Se activó el protocolo nacional para localizar a Iara Ayelén Duprat, de 17 años, desaparecida en Corrientes.
- Última conexión: Fue vista por última vez el viernes en Curuzú Cuatiá y se dirigía a Felipe Yofre con su novio, quien colabora con la investigación.
- Colaboración: Se solicita aportar datos al 134, 911 o 101 para ayudar en la búsqueda de la adolescente.