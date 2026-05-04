Alerta Sofía: buscan desesperadamente a un nene de 6 años

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía en medio de una intensa búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, un nene de seis años que desapareció en la localidad de Esquina, en Corrientes.

Según detallaron fuentes oficiales, fue visto por última vez este domingo por la noche y creen que podría estar con su papá, Josias Santos Regis, conocido como “El Brasilero”.

El nene tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. Al momento de desaparecer vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

“Estoy angustiada. Quiero saber dónde está mi hijo”, expresó Mariana Riquelme, la mamá del chico, en declaraciones a medios locales.

De acuerdo a lo que indicó el sitio Impacto Corrientes, el padre del nene irrumpió cerca de las 21.30 en la casa de su expareja con la intención de hablar. Allí, se desató una pelea con otro hombre, a quien Santos Regis le disparó tres veces.

La víctima, identificada como Nievas, fue trasladada al Hospital San Roque, donde permanece fuera de peligro, aunque el hecho es investigado como tentativa de homicidio.

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Tras el violento altercado, Santos Regis escapó del lugar llevándose consigo a su hijo, lo que derivó en la apertura de una segunda línea de investigación centrada en la localización y resguardo del menor.

Ante la gravedad del caso, intervienen de manera coordinada la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, con rastrillajes y controles en la zona.

La búsqueda del niño fue formalizada tras la denuncia radicada por su madre y ya cuenta con intervención de la fiscalía en turno.

Fuente: tn.com.ar