Se perdió una niña de 4 años y activaron el Alerta Sofía

Fue vista por última vez este sábado y sospechan que estaría con su madre, sobre quien pesa una prohibición de acercamiento a la menor.

Según la información oficial, citada por la prensa local la niña fue vista por última vez este sábado, pasado el mediodía, cuando su madre, Abigail Jazmín Alvarado, se la habría llevado del hogar familiar.

Medios locales indicaron por su parte que la mujer tiene una prohibición de acercamiento y contacto vigente, dispuesta por la Unidad Procesal de Familia N° 10.

Debido a esta situación legal, informó La Voz, y al riesgo que implica la situación, el caso pasó a estar bajo la vigilancia directa del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) para ampliar el rango de búsqueda a nivel nacional.

La niña, informaron las autoridades, Juana Sofía Alvarado tiene contextura delgada, cabello castaño claro, largo y con rulos.

Mide entre 70 y 95 centímetros y tiene ojos castaños claros y tez clara. La última vez que fue vista, añadieron los informes, vestía una camiseta rayada de diversos colores, un pantalón negro de jogging y zapatillas grises, además de un abrigo marrón claro y oscuro.

Por su parte, la madre es de contextura delgada, mide 1,60, tiene ojos marrón claro y cabello castaño oscuro con flequillo.

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Tiene tatuajes en todo el cuerpo, incluyendo el cuello y las manos. Vestía un jogging negro, campera de algodón negra, campera de abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes.

La fiscalía habilitó canales de comunicación para el aporte de información sobre la niña o su madre de forma anónima llamando al 911, acercándose a cualquier comisaría o comunicándose con el celular de la fiscalía de turno de Bariloche: 0294 154934681.

Fuente: clarin.com