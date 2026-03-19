La mamá de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que está desaparecida en la provincia de Córdoba desde el miércoles y por el que se activó el Alerta Sofía, sospecha que a su hija se la llevaron y que podría estar vinculado un circo que tuvo base cerca de su vivienda en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín.
Niña desaparecida en Córdoba: "Fue un descuido de un segundo", el desgarrador relato de la madre
Todo el mundo está desesperado por conocer el paradero de Esmeralda Pereyra López, la niña desaparecida en Córdoba
“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Yo soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, expuso Tania, mamá de la menor desaparecida, quien sumó cómo es que se dio cuenta de que la niña no se encontraba: “Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer y la busco y no la encuentro. Salgo afuera y no la encuentro por ningún lado”.
Como todos los familiares de Esmeralda, su mamá sostuvo en diálogo con TN que la niña de Córdoba nunca se va sola: “Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido”.
Sobre un circo que tuvo base cerca de su domicilio, Tania manifestó: “Supuestamente hoy (miércoles) a la tarde ese circo, por lo que me ha dicho la Policía y me ha dicho la gente que está investigando, ese circo se desarmó hoy a la tarde, tipo cuatro de la tarde y que se dividió en tres. Me están diciendo que mi hija está ahí. Pero es lo único que puedo decir, que mi hija está ahí, entre el medio de muchos niños en ese circo que dicen, pero yo no sé qué circo es, tampoco”.
“Tenía un body clarito, estaba descalza. Lo único que le pido a todo el mundo es que me ayuden a encontrar a mi hija porque es una bebé de dos años, chiquitita, inocente. Ella necesita de su mamá. Yo lo único que pido es que mi hija aparezca sana y viva, es lo único que le pido al mundo”, expresó con angustia sobre la niña desaparecida.
Niña desaparecida en Córdoba: qué es la Alerta Sofía
La Alerta Sofía es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.
Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.
Según la página argentina.gob.ar, la alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa:
- que la persona desaparecida sea un niño o adolescente (menor de 18 años de edad);
- que exista una denuncia oficial;
- que el caso sea comunicado al SIFEBU;
- que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.
- que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia; que el niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.
- que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda, para que la ciudadanía coopere en la localización del niño o adolescente desaparecido y/o del/s responsable/s de su desaparición.
- que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad del niño o adolescente.
- el requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.