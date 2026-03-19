Niña desaparecida en Córdoba: "Fue un descuido de un segundo", el desgarrador relato de la madre

Sobre un circo que tuvo base cerca de su domicilio, Tania manifestó: “Supuestamente hoy (miércoles) a la tarde ese circo, por lo que me ha dicho la Policía y me ha dicho la gente que está investigando, ese circo se desarmó hoy a la tarde, tipo cuatro de la tarde y que se dividió en tres. Me están diciendo que mi hija está ahí. Pero es lo único que puedo decir, que mi hija está ahí, entre el medio de muchos niños en ese circo que dicen, pero yo no sé qué circo es, tampoco”.

“Tenía un body clarito, estaba descalza. Lo único que le pido a todo el mundo es que me ayuden a encontrar a mi hija porque es una bebé de dos años, chiquitita, inocente. Ella necesita de su mamá. Yo lo único que pido es que mi hija aparezca sana y viva, es lo único que le pido al mundo”, expresó con angustia sobre la niña desaparecida.

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Niña desaparecida en Córdoba: qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.

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Según la página argentina.gob.ar, la alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa: