Niña desaparecida en Córdoba: Esmeralda tiene 2 años y la madre teme el peor escenario

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Niña desaparecida en Córdoba: alerta Sofía por Esmeralda Pereyra López

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), una ALERTA SOFÍA por Esmeralda Pereyra López, la niña desaparecida de 2 años.

“Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134”, escribió en redes sociales.

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Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

Niña desaparecida en Córdoba: búsqueda sin respiro

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló sobre la intensa búsqueda de Esmeralda Pereyra López y sostuvo que “no vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está”.

A través de sus redes sociales, Quinteros expuso: “Desde el primer momento estamos trabajando junto al Ministerio de Seguridad, al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal”.

“Cualquier dato puede ser aportado de manera anónima a la línea 134 o al 911”, añadió.

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La sospecha de la niña desaparecida en Córdoba

La mamá de la niña desaparecida Esmeralda Pereyra López, sospecha que a su hija se la llevaron y que podría estar vinculado un circo que tuvo base cerca de su vivienda en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín.

“Supuestamente hoy (miércoles) a la tarde ese circo, por lo que me ha dicho la Policía y me ha dicho la gente que está investigando, ese circo se desarmó hoy a la tarde, tipo cuatro de la tarde y que se dividió en tres. Me están diciendo que mi hija está ahí. Pero es lo único que puedo decir, que mi hija está ahí, entre el medio de muchos niños en ese circo que dicen, pero yo no sé qué circo es, tampoco”, contó Tania.