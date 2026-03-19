Qué pasa con los jubilados desaparecidos de Chubut: el reclamo de la familia y la investigación

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Jubilados desaparecidos de Chubut: ¿qué pasó con Juana y Pedro?

La última vez que se supo algo de los jubilados desaparecidos, fue el 11 de octubre de 2025. Salieron de Comodoro Rivadavia, Chubut, en una Toyota Hilux blanca para disfrutar de un fin de semana de paseo. Desde entonces, el silencio del paisaje patagónico es la única respuesta que reciben sus familias.

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El hallazgo en Chubut que abrió más dudas que certezas

Días después de la denuncia, la camioneta de la pareja fue encontrada en el Zanjón de Visser, una zona de difícil acceso y suelo arcilloso, a unos 70 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. El escenario era desconcertante:

Vehículo cerrado: la camioneta estaba encajada en el barro, pero cerrada con llave desde afuera.

Pertenencias intactas: en el interior se hallaron bolsos con ropa, víveres (pan y agua), una carpa, una bolsa de dormir y hasta dinero en efectivo. No faltaba nada que indicara un robo.

Sin violencia: no se detectaron signos de lucha ni rastros de terceras personas en el lugar del hallazgo.

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El estado de la investigación sobre los jubilados desaparecidos

A marzo de 2026, la causa atraviesa un momento crítico de estancamiento. A pesar de los megaoperativos iniciales que incluyeron drones, buzos, perros rastreadores y patrullas de a pie por la hostil geografía de Rocas Coloradas, no se ha encontrado ni una sola prenda o rastro biológico concluyente.

Las tres hipótesis que maneja la Justicia de Chubut:

Accidente y extravío: es la teoría principal. Se cree qué, tras encajarse, la pareja intentó caminar en busca de ayuda hacia la Ruta 3 o hacia la costa, desorientándose en una zona plagada de sumideros naturales y grietas profundas.

Intervención de terceros: aunque la camioneta no presentaba daños, la familia no descarta que alguien los haya forzado a desviarse. Una denuncia anónima reciente mencionó un posible cruce con otra camioneta, pero la pista no ha dado resultados firmes.

El peor escenario: con el paso de los meses, los investigadores han comenzado a centrar la búsqueda en "recuperación de cuerpos", bajo la sospecha de que pudieron haber caído en algún socavón que luego se desmoronó.El grito de la familia.

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“No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos”, manifestó Natalia, prima de Juana, en recientes declaraciones. La angustia de las hijas de Pedro y los familiares de Juana se centra ahora en la exigencia de pericias digitales más profundas y un análisis exhaustivo de las celdas de telefonía, aunque los celulares de ambos se apagaron poco después de salir de la ciudad.