A medida que pasan los días, el caso de Juana Morales y Pedro Kreder se vuelve más complejo para los investigadores de Chubut. Lo que comenzó como una búsqueda de paradero estándar sobre los jubilados desaparecidos, se transformó en una causa cargada de interrogantes, donde cada rastro parece esfumarse entre la inmensidad del paisaje y el paso inexorable del tiempo.
Jubilados desaparecidos de Chubut: cómo avanza la investigación sobre Pedro Kreder y Juana Morales
El caso de los jubilados desaparecidos en Chubut, a 5 meses de sus ausencias, tiene muy angustiada a sus familias
La Justicia de Chubut mantiene abiertas varias líneas investigativas, que incluyen rastrillajes terrestres y análisis de celdas telefónicas, pero hasta el momento los resultados han sido negativos. La falta de indicios claros sobre el destino de la pareja de jubilados desaparecidos, mantiene en vilo no solo a la provincia, sino a todo el país.
Jubilados desaparecidos de Chubut: más de 5 meses de misterio
Juana Morales y Pedro Kreder fueron vistos por última vez el pasado 17 de octubre de 2025 en Chubut, más precisamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Desde aquel día, el vacío se apoderó de su entorno. La preocupación inicial se convirtió en una angustia permanente para sus seres queridos, quienes enfrentan hoy el escenario más temido: el de la falta de respuestas.
Las sensaciones en el núcleo familiar de los jubilados desaparecidos son de una incertidumbre total. Con el correr de las semanas, ese optimismo inicial por un hallazgo rápido ha mutado en una tristeza profunda. Los familiares sienten que las esperanzas de encontrarlos con vida se esfuman día tras día, golpeados por una investigación que, aunque activa, no logra dar con un punto de inflexión.
"Sentimos que el tiempo es nuestro peor enemigo. Cada mañana es volver a empezar de cero, con el corazón roto y la sensación de que se nos están olvidando", expresó un familiar cercano, reflejando el cansancio moral que conlleva una espera de cinco meses sin una sola señal clara.
Las claves de la investigación actual sobre los jubilados desaparecidos de Chubut
Actualmente, las autoridades se centran en tres pilares fundamentales:
- Peritajes Tecnológicos: revisión de las últimas conexiones de todos los dispositivos móviles y cámaras de seguridad en las rutas aledañas.
- Rastrillajes en Zonas Críticas: operativos muy remotos con perros especializados y drones en áreas donde se cree que pudieron haber transitado.
- Entorno Social: declaraciones de vecinos y conocidos para poder entender a ciencia cierta qué es lo que realmente sucedió con los jubilados desaparecidos, sobre todo a las horas previas de sus ausencias.