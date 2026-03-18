Jubilados desaparecidos de Chubut: cómo avanza la investigación sobre Pedro Kreder y Juana Morales

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Las sensaciones en el núcleo familiar de los jubilados desaparecidos son de una incertidumbre total. Con el correr de las semanas, ese optimismo inicial por un hallazgo rápido ha mutado en una tristeza profunda. Los familiares sienten que las esperanzas de encontrarlos con vida se esfuman día tras día, golpeados por una investigación que, aunque activa, no logra dar con un punto de inflexión.

"Sentimos que el tiempo es nuestro peor enemigo. Cada mañana es volver a empezar de cero, con el corazón roto y la sensación de que se nos están olvidando", expresó un familiar cercano, reflejando el cansancio moral que conlleva una espera de cinco meses sin una sola señal clara.

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Las claves de la investigación actual sobre los jubilados desaparecidos de Chubut

Actualmente, las autoridades se centran en tres pilares fundamentales:

Peritajes Tecnológicos: revisión de las últimas conexiones de todos los dispositivos móviles y cámaras de seguridad en las rutas aledañas.

Rastrillajes en Zonas Críticas: operativos muy remotos con perros especializados y drones en áreas donde se cree que pudieron haber transitado.

Entorno Social: declaraciones de vecinos y conocidos para poder entender a ciencia cierta qué es lo que realmente sucedió con los jubilados desaparecidos, sobre todo a las horas previas de sus ausencias.