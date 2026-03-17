A medida que pasan los días, la incertidumbre en torno al paradero de los jubilados desaparecidos en Chubut se vuelve más denso. Y luego del anuncio del Ministerio de Seguridad de la Nación se incrementar la recompensa a 10 millones de pesos para aquellas personas que brinden datos certeros, los teléfonos han pararon de sonar.
Jubilados desaparecidos de Chubut: el dato que preocupa a las familias y hace crecer la angustia
Los jubilados desaparecidos de Chubut ya llevan más de 5 meses sin aparecer y las familias están sumergidas en un mar de incertidumbre
Luego de cumplirse el reciente 11 de marzo cinco meses desde que Juana Morales y Pedro Kreder, jubilados desaparecidos de Chubut, se borraron de la faz de la tierra, y que la recompensa aumentara su valor el 10 de diciembre 2025, lo que parecía una luz de esperanza por esa medida, publicada en el Boletín Oficial, ha pasado a convertirse en un foco de preocupación para la familia.
Jubilados desaparecidos en Chubut: el dato que inquieta
Desde el momento en que se puso precio a la información, el flujo de comunicaciones se incrementó exponencialmente. Pero hay un "lado B" que desvela a los parientes: la enorme mayoría de estos llamados carecen de sustento real o, peor aún, son pistas falsas que desvían recursos operativos.
La preocupación radica en que, a pesar del volumen de contactos, no hay avances concretos en la causa de los jubilados desaparecidos de Chubut. Los familiares temen que el incentivo económico esté motivando reportes oportunistas que solo entorpecen la búsqueda sistemática, mientras el tiempo -el factor más crítico- sigue corriendo en contra.
Crónica de un misterio: cómo fue el caso de los jubilados desaparecidos
La desaparición de la pareja de Chubut se produjo en circunstancias que todavía desconciertan a la policía local. Salieron de su domicilio con la aparente intención de realizar una actividad cotidiana, pero nunca regresaron.
- Sin rastros: no se registraron movimientos en sus cuentas bancarias ni actividad en sus teléfonos celulares desde el día de su desaparición.
- El vehículo: el hallazgo de su vehículo (o la falta de rastro del mismo, según el último peritaje) sigue siendo uno de los puntos ciegos de la investigación.
- El operativo: se han realizado rastrillajes terrestres y con drones en diversas zonas rurales de la provincia, pero hasta el momento, los resultados han sido negativos.
Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis, desde un posible accidente en una zona de difícil acceso hasta la intervención de terceros, aunque el hermetismo sigue siendo la regla de oro en la fiscalía interviniente.