Jubilados desaparecidos de Chubut: el dato que preocupa a las familias y hace crecer la angustia

La preocupación radica en que, a pesar del volumen de contactos, no hay avances concretos en la causa de los jubilados desaparecidos de Chubut. Los familiares temen que el incentivo económico esté motivando reportes oportunistas que solo entorpecen la búsqueda sistemática, mientras el tiempo -el factor más crítico- sigue corriendo en contra.

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Crónica de un misterio: cómo fue el caso de los jubilados desaparecidos

La desaparición de la pareja de Chubut se produjo en circunstancias que todavía desconciertan a la policía local. Salieron de su domicilio con la aparente intención de realizar una actividad cotidiana, pero nunca regresaron.

Sin rastros: no se registraron movimientos en sus cuentas bancarias ni actividad en sus teléfonos celulares desde el día de su desaparición.

El vehículo: el hallazgo de su vehículo (o la falta de rastro del mismo, según el último peritaje) sigue siendo uno de los puntos ciegos de la investigación.

El operativo: se han realizado rastrillajes terrestres y con drones en diversas zonas rurales de la provincia, pero hasta el momento, los resultados han sido negativos.

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Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis, desde un posible accidente en una zona de difícil acceso hasta la intervención de terceros, aunque el hermetismo sigue siendo la regla de oro en la fiscalía interviniente.