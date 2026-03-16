El tiempo se detuvo para la familia de Juana Morales y Pedro Kreder. Lo que comenzó como una ausencia inexplicable, se ha transformado en 5 meses de incertidumbre sobre el paradero de los jubilados desaparecidos de Chubut. Las búsquedas infructuosas y el silencio oficial, llega a lastimar.
Jubilados desaparecidos de Chubut: las familias de Juana Morales y Pedro Kreder temen lo peor
Al cumplirse 5 meses de que los jubilados desaparecidos de Chubut mantienen en vilo a sus familias, las respuestas son nulas y la angustia es plena
Al cumplirse un nuevo mes de sus ausencias en la provincia de Chubut, el entorno íntimo de la pareja de jubilados desaparecidos decidió alzar la voz para que el caso no caiga en el olvido.
A medida que avanzan los días, la angustia y las noches de insomnio son una constante en las familias de Juana Morales y Pedro Kreder, que buscan respuestas inmediatas antes de que todo quede en el olvido.
Jubilados desaparecidos de Chubut: las familias se expresan
A través de un reciente testimonio, Natalia, la prima de Juana Morales, expresó el calvario que atraviesa la familia. Con la voz quebrada pero firme, cuestionó la falta de avances significativos en la investigación y la dificultad de procesar una ausencia tan prolongada sin rastros claros.
"Es un dolor que no se puede explicar. Son cinco meses de no saber nada de ellos, de despertarse cada día con la misma pregunta. Queremos que la justicia se mueva, que nos den una respuesta", manifestó la mujer.
Los puntos clave del reclamo familiar de los jubilados desaparecidos:
- Falta de pistas concretas: a pesar de los rastrillajes y las pericias iniciales, la familia siente que la investigación se ha estancado.
- El factor tiempo: los meses transcurridos juegan en contra de la preservación de pruebas y la memoria de posibles testigos.
- Visibilidad mediática: el temor principal de los allegados es que el caso se "enfríe" y la búsqueda de los jubilados desaparecidos pase a un segundo plano en la agenda judicial.
Un misterio que conmueve a Chubut
Juana Morales y Pedro Kreder desaparecieron sin dejar señales de violencia evidentes o motivos claros para una partida voluntaria. Esta falta de indicios es lo que más desespera a sus seres queridos, quienes exigen que las autoridades de Chubut intensifiquen los esfuerzos de búsqueda y utilicen todos los recursos tecnológicos disponibles.
"No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos", concluyó la prima de Juana, en un mensaje que busca interpelar no solo a la justicia, sino a toda la sociedad.