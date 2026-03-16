Jubilados desaparecidos de Chubut: las familias de Juana Morales y Pedro Kreder temen lo peor

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Jubilados desaparecidos de Chubut: las familias se expresan

A través de un reciente testimonio, Natalia, la prima de Juana Morales, expresó el calvario que atraviesa la familia. Con la voz quebrada pero firme, cuestionó la falta de avances significativos en la investigación y la dificultad de procesar una ausencia tan prolongada sin rastros claros.

"Es un dolor que no se puede explicar. Son cinco meses de no saber nada de ellos, de despertarse cada día con la misma pregunta. Queremos que la justicia se mueva, que nos den una respuesta", manifestó la mujer.

jubilados-desaparecidos-chubut-Natalia-prima-juana-morales Natalia, prima de Juana Morales, desaparecida en Chubut.

Los puntos clave del reclamo familiar de los jubilados desaparecidos:

Falta de pistas concretas: a pesar de los rastrillajes y las pericias iniciales, la familia siente que la investigación se ha estancado.

El factor tiempo: los meses transcurridos juegan en contra de la preservación de pruebas y la memoria de posibles testigos.

Visibilidad mediática: el temor principal de los allegados es que el caso se "enfríe" y la búsqueda de los jubilados desaparecidos pase a un segundo plano en la agenda judicial.

Un misterio que conmueve a Chubut

Juana Morales y Pedro Kreder desaparecieron sin dejar señales de violencia evidentes o motivos claros para una partida voluntaria. Esta falta de indicios es lo que más desespera a sus seres queridos, quienes exigen que las autoridades de Chubut intensifiquen los esfuerzos de búsqueda y utilicen todos los recursos tecnológicos disponibles.

"No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos", concluyó la prima de Juana, en un mensaje que busca interpelar no solo a la justicia, sino a toda la sociedad.