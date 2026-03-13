Cinco meses de silencio absoluto pesan más que cualquier distancia. Para la familia de Juana Morales, la desaparición y el tiempo no ha traído alivio, sino una angustia que se profundiza ante la falta de rastros. La hija de Juana utilizó sus redes sociales para lanzar una súplica y una denuncia: “Mami, que no te olviden”.
"Mami, que no te olviden": el desgarrador pedido de la hija de Juana Morales a cinco meses de su desaparición
Juana Morales y su pareja, Pedro Kreder, fueron vistos por última vez el pasado 13 de octubre en Chubut. Se trata de un caso de desaparición de jubilados lleno de misterios
El posteo de Aldana Botha sobre los jubilados desaparecidos, realizado en Facebook, no es solo un mensaje de afecto; es una herramienta de lucha. Al citar una nota de un medio local de Comodoro Rivadavia —ciudad de la que son oriundos—, la joven buscó reactivar la memoria colectiva sobre el misterio que rodea a su madre y a la pareja de esta, Pedro Kreder.
Desaparición: el misterio del “punto cero”
La pareja desapareció el 13 de octubre de 2025. Lo que comenzó como un viaje o una salida de rutina en la provincia de Chubut, se convirtió rápidamente en un enigma para los investigadores. A pesar de los rastrillajes realizados en diversas zonas y el análisis de comunicaciones, el paradero de ambos sigue siendo una incógnita que desvela a la Patagonia.
"El peor enemigo de una desaparición es el paso del tiempo y la indiferencia", señalan desde el entorno de la familia, que teme que la causa pierda prioridad en la agenda judicial.
Un reclamo que no cesa ante la desaparición de los jubilados
El mensaje de la hija de Juana Morales refleja el estado de desamparo que suelen sentir los familiares en casos de búsqueda de personas de larga data. La frase “Mami, que no te olviden” resume el temor a que los nombres de Juana y Pedro se conviertan en un legajo más en un estante de tribunales.
Mientras la justicia de Chubut mantiene abiertas las líneas de investigación por la desaparición de los jubilados, la comunidad de Comodoro Rivadavia acompaña el pedido de justicia, compartiendo la imagen de la pareja con la esperanza de que alguien, en algún rincón del sur argentino, pueda aportar el dato clave que rompa el silencio de estos cinco meses.