"Mami, que no te olviden": el desgarrador pedido de la hija de Juana Morales a cinco meses de su desaparición

"El peor enemigo de una desaparición es el paso del tiempo y la indiferencia", señalan desde el entorno de la familia, que teme que la causa pierda prioridad en la agenda judicial.

Un reclamo que no cesa ante la desaparición de los jubilados

El mensaje de la hija de Juana Morales refleja el estado de desamparo que suelen sentir los familiares en casos de búsqueda de personas de larga data. La frase “Mami, que no te olviden” resume el temor a que los nombres de Juana y Pedro se conviertan en un legajo más en un estante de tribunales.

Mientras la justicia de Chubut mantiene abiertas las líneas de investigación por la desaparición de los jubilados, la comunidad de Comodoro Rivadavia acompaña el pedido de justicia, compartiendo la imagen de la pareja con la esperanza de que alguien, en algún rincón del sur argentino, pueda aportar el dato clave que rompa el silencio de estos cinco meses.