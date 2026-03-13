Identificaron en una fosa de Córdoba a un mendocino desaparecido en la última dictadura militar

Militaba en el Partido Comunista bajo el apodo "Antonio", cursaba el cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como dibujante técnico en FIAT.

Estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi con quien tenía un hijo y esperaban a su segunda hija, Elena, quien nació luego de la desaparición de Ramiro.

Ramiro fue trasladado primero al Centro Clandestino de Detención "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba". Luego lo mantuvieron cautivo en el CCDTyE "La Perla". Los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados en el juicio Megacausa "La Perla-La Ribera-D2", según figura en el Archivo Provincial de la Memoria, que se puede consultar en este link.

El mensaje de su familia

Desde el entorno de Ramiro expresaron al diario La Tinta: "El único relato es la verdad. Y la verdad, es que te llevaron lejos, tan lejos que pasaron años, tan lejos que duele la alegría de encontrarte. Acá estamos, rompiendo en sensaciones porque encontrarte fue recuperar identidad. Porque ahora podemos pensarte y sentir que ya no estás solo".

Qué fue La Perla, el sitio donde identificaron los restos de 12 personas

La Perla fue un centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 como parte de la red represiva bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. También fue llamada por los represores "la universidad". Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina.

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", explicó Emiliano Fessia, un ex director del espacio

En 2016 tuvo lugar la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera.

Una de las sobrevivientes de La Perla, Teresa Meschiatti, aseguró que por allí pasaron militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia.

Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías:

Blancos: eran recuperables.

Grises: en proceso de recuperación.

Negros: considerados irrecuperables.

En la misma mega causa también se investigó el terrorismo de Estado cometido en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.