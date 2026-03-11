Qué fue La Perla, el sitio donde identificaron los restos de 12 personas

Embed - Espacios Memoria y DDHH Cba on Instagram: "Cada vez más cerca de la Verdad A través de un comunicado oficial del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, se informó que fueron identificadas 12 personas detenidas-desaparecidas como resultado de los trabajos realizados por el @EAAFoficial sobre los restos óseos recuperados en excavaciones realizadas durante 2025 en el sitio denominado «Loma del Torito», en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención de La Perla. A sólo días de la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, las identificaciones resultan un logro histórico que reafirma la verdad por la que tanto luchamos. Estos hallazgos y la posibilidad de nuevas identificaciones nos convoca a comprometernos y persistir en la búsqueda para encontrarlos. Los desaparecidos nos faltan a todos. Cabe recordar que los familiares de personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre y quieran actualizar sus datos de contacto pueden contactarse con el juzgado al (0351) 4335772 o por mail a [email protected] . También pueden comunicarse al EAAF llamando al 0800 345 3236 o por correo electrónico a [email protected] View this post on Instagram

Se estima que el 90% de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba en calidad de "detenido desaparecido", según palabras de Emiliano Fessia, un ex director del espacio.

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", explicó Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016 se llevó a cabo la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera.

Una de las sobrevivientes de La Perla, Teresa Meschiatti, aseguró que por allí pasaron militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia.

Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías:

Blancos: eran recuperables.

Grises: en proceso de recuperación.

Negros: considerados irrecuperables.

En la misma mega causa también se investigó el terrorismo de Estado cometido en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.