Qué fue La Perla, el sitio donde identificaron los restos de 12 personas

"En el sitio denominado "Loma del Torito" perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera (ex Centro de Detención Clandestino "La Perla"), se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de 12 personas", se puede leer en el comunicado compartido el martes 10 de marzo por Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Las identificaciones las realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense, y fueron asesinadas en La Perla durante la última dictadura militar que vivió la Argentina. Sin embargo, no todos saben qué fue este sitio y por qué es tan importante para la historia y la memoria de nuestro país.
¿Qué fue La Perla?
La Perla fue un centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 como parte de la red represiva bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. También fue llamada por los represores "la universidad". Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas.
Se estima que el 90% de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba en calidad de "detenido desaparecido", según palabras de Emiliano Fessia, un ex director del espacio.
"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", explicó Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.
En 2016 se llevó a cabo la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera.
Una de las sobrevivientes de La Perla, Teresa Meschiatti, aseguró que por allí pasaron militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia.
Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías:
- Blancos: eran recuperables.
- Grises: en proceso de recuperación.
- Negros: considerados irrecuperables.
En la misma mega causa también se investigó el terrorismo de Estado cometido en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.