El árbol de jade se ha transformado en el habitante predilecto de los hogares, y es que su fama de atraer la prosperidad y su increíble resistencia la convierten en la suculenta estrella, pero hay un debate eterno entre los cuidadores: ¿sol sí o sol no?
En qué momento del día hay que poner el árbol de jade bajo el sol en verano
El árbol de jade no debe estar todo el tiempo bajo el sol durante el verano, y es que hay ciertos horarios que pueden ser letal para la salud
Aunque muchos la consideran una planta todoterreno, el sol del verano no perdona. Exponer el árbol de jade de manera incorrecta puede pasar de ser un beneficio vital a una sentencia de muerte para sus hojas carnosas en cuestión de horas, por lo que no se trata solo de "sacarla afuera", sino de elegir el momento exacto en que la radiación solar juegue a nuestro favor.
Agua, ubicación y la clave del sustrato para un árbol de jade sano
Mantener un árbol de jade saludable dentro de casa requiere prestar atención al triángulo del éxito: hidratación, luz y suelo. Si logramos que estos tres puntos estén acorde a las recomendaciones, la suculenta durará mucho más tiempo que el que dicen los especialistas en jardinería.
Al ser una planta suculenta, su mayor enemigo es el exceso de humedad, que pudre las raíces silenciosamente. Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en flora urbana, el riego debe ser estratégico. "El árbol de jade solo debe recibir agua cuando el sustrato está totalmente seco; por lo que esto debe de realizarse cada 10 o 15 días", detalla el experto.
La ubicación interior debe ser siempre cerca de una fuente de luz natural, como una ventana, pero evitando el contacto directo con el vidrio. El árbol de jade necesita claridad para procesar sus nutrientes, pero sin sufrir el encierro del calor extremo.
En cuanto al sustrato, lo ideal es una mezcla porosa que combine tierra orgánica con perlita o arena de río. Esto garantiza que el árbol de jade no retenga agua de más y que sus raíces respiren, algo vital para su crecimiento constante.
Si lográs este equilibrio, notarás que las hojas del árbol de jade se mantienen turgentes y brillantes. Una planta bien nutrida y con el sustrato adecuado tendrá mucha más resistencia cuando decidamos exponerla a los rayos del sol.
A qué hora debe tomar sol el árbol de jade
Poner el árbol de jade bajo el sol tiene beneficios estéticos y estructurales increíbles, como el fortalecimiento del tallo y el color rojizo en los bordes de sus hojas. Sin embargo, al ser una planta de interior, el cambio debe ser gradual, porque puede marcar el destino fatal de ella.
La especialista en botánica María Laura Venti recomienda aprovechar exclusivamente la primera luz de la mañana. "El horario ideal para el árbol de jade es de 8:00 a 10:30, cuando la radiación es suave y estimula la fotosíntesis sin quemar los tejidos", señala Venti.
A partir de las 11:00, el sol se vuelve demasiado agresivo para una planta que vive bajo techo. Si dejamos el árbol de jade expuesto al mediodía, las hojas sufrirán quemaduras solares que aparecen como manchas marrones irreversibles.
Otro momento beneficioso es el atardecer, después de las 18:00, cuando el calor ha cedido. Esta dosis extra de luz ayuda a que el árbol de jade no se estire buscando claridad, manteniendo esa forma compacta y elegante de arbolito miniatura.