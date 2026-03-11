En qué momento del día hay que poner el árbol de jade bajo el sol en verano

Al ser una planta suculenta, su mayor enemigo es el exceso de humedad, que pudre las raíces silenciosamente. Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en flora urbana, el riego debe ser estratégico. "El árbol de jade solo debe recibir agua cuando el sustrato está totalmente seco; por lo que esto debe de realizarse cada 10 o 15 días", detalla el experto.

La ubicación interior debe ser siempre cerca de una fuente de luz natural, como una ventana, pero evitando el contacto directo con el vidrio. El árbol de jade necesita claridad para procesar sus nutrientes, pero sin sufrir el encierro del calor extremo.

árbol de jade

En cuanto al sustrato, lo ideal es una mezcla porosa que combine tierra orgánica con perlita o arena de río. Esto garantiza que el árbol de jade no retenga agua de más y que sus raíces respiren, algo vital para su crecimiento constante.

Si lográs este equilibrio, notarás que las hojas del árbol de jade se mantienen turgentes y brillantes. Una planta bien nutrida y con el sustrato adecuado tendrá mucha más resistencia cuando decidamos exponerla a los rayos del sol.

A qué hora debe tomar sol el árbol de jade

Poner el árbol de jade bajo el sol tiene beneficios estéticos y estructurales increíbles, como el fortalecimiento del tallo y el color rojizo en los bordes de sus hojas. Sin embargo, al ser una planta de interior, el cambio debe ser gradual, porque puede marcar el destino fatal de ella.

arbol de jade (4)

La especialista en botánica María Laura Venti recomienda aprovechar exclusivamente la primera luz de la mañana. "El horario ideal para el árbol de jade es de 8:00 a 10:30, cuando la radiación es suave y estimula la fotosíntesis sin quemar los tejidos", señala Venti.

A partir de las 11:00, el sol se vuelve demasiado agresivo para una planta que vive bajo techo. Si dejamos el árbol de jade expuesto al mediodía, las hojas sufrirán quemaduras solares que aparecen como manchas marrones irreversibles.

Otro momento beneficioso es el atardecer, después de las 18:00, cuando el calor ha cedido. Esta dosis extra de luz ayuda a que el árbol de jade no se estire buscando claridad, manteniendo esa forma compacta y elegante de arbolito miniatura.