Cómo potenciar el crecimiento del árbol de jade antes de que llegue el otoño

Según explica el ingeniero agrónomo y especialista en flora regional, Ricardo Mariotti, el error más común es el encharcamiento. "El árbol de jade necesita un drenaje perfecto; si el agua se queda estancada en la base, las raíces se pudren en cuestión de días", advierte el experto.

En cuanto a la ubicación dentro de casa, la luz es su combustible principal. Buscá un lugar cerca de una ventana con orientación norte o este, donde reciba al menos cinco horas de luz indirecta brillante, evitando el sol del mediodía que puede quemar sus hojas.

El sustrato también juega un rol fundamental en esta etapa de preparación. Una mezcla ideal para el árbol de jade debe incluir arena de río o perlita para asegurar la aireación, permitiendo que el sistema radicular se expanda sin resistencia antes de que bajen las temperaturas.

Cómo potenciar el crecimiento en el último tramo del verano

Para darle ese "plus" de energía al árbol de jade antes de que los días se acorten, la fertilización orgánica es la gran aliada. Durante estas últimas semanas de febrero y marzo, la planta todavía tiene un metabolismo activo que puede aprovechar los nutrientes.

La especialista en botánica y paisajismo, María Laura Venti, sugiere el uso de abonos líquidos específicos para suculentas. "Aplicar un refuerzo de potasio y fósforo ahora ayuda a que el tallo del árbol de jade se vuelva más leñoso y resistente frente a las heladas", señala Venti.

Otra técnica efectiva para potenciar el crecimiento es la poda de limpieza. Retirar las hojas pequeñas o debilitadas en la base permite que el árbol de jade redirija toda su savia hacia las puntas y brotes nuevos, logrando esa forma de "arbolito" tan buscada.

No olvides rotar la maceta unos grados cada semana. Esto garantiza que todas las partes del árbol de jade reciban la misma intensidad de luz, evitando que la planta se incline hacia un solo lado y pierda su equilibrio estético antes del otoño.