Cómo preparar el árbol de jade para la baja de temperatura

Según la Guía de Cultivo del Jardín Botánico de Missouri, es fundamental asegurar que el drenaje sea impecable. Un árbol de jade con raíces húmedas durante una noche fresca corre un riesgo alto de sufrir pudrición. También es el momento ideal para revisar la ubicación de tu árbol de jade. Si está en el exterior, busca un sitio resguardado del viento, ya que las corrientes de aire frío deshidratan sus hojas carnosas rápidamente.

La limpieza de las hojas es otra tarea clave en esta etapa de transición. Eliminar el polvo acumulado permite que el árbol de jade realice la fotosíntesis de manera eficiente con la menor intensidad de luz solar disponible.

No es recomendable realizar trasplantes con este tipo de plantas en este momento donde hay una marcada baja de temperatura. El árbol de jade necesita estabilidad para fortalecer sus tejidos antes de entrar en su periodo de descanso profundo durante la próxima estación.

Cómo cambia el árbol de jade en invierno

Al llegar el invierno, el árbol de jade entra en un estado de dormancia. En esta fase, el crecimiento se detiene casi por completo y la planta sobrevive gracias a las reservas de agua en sus tejidos.

La Sociedad Real de Horticultura (RHS) advierte que durante el invierno el riego debe ser mínimo. Solo se debe aportar agua al árbol de jade si se observa que las hojas inferiores pierden su turgencia natural. Un cambio visual fascinante es la aparición de bordes rojizos en las hojas de la planta. Este fenómeno es una respuesta protectora ante la combinación de temperaturas bajas y la radiación solar directa de la tarde.

Es fundamental evitar el uso de fertilizantes nitrogenados durante los meses de frío extremo. Estimular el crecimiento del árbol de jade en invierno daría como resultado brotes débiles y etiolados que no soportarían el clima. Si la planta se cultiva en interiores, asegúrate de alejarlo de calefactores o estufas, ya que el calor seco artificial es tan perjudicial como el frío, ya que despoja a la planta de su humedad ambiental necesaria.

Protegiendo tu árbol de jade hoy, garantizas que atraviese los meses fríos con éxito. Con paciencia y observación, tu suculenta despertará en primavera con mucha más fuerza, lista para florecer y expandir su característico follaje verde.