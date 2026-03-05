Cómo cuidar el árbol de jade en esta época del año

En marzo, es recomendable airear la capa superficial del suelo con un rastrillo pequeño para evitar la compactación. Si notas que la tierra del árbol de jade demora demasiado en secarse, es momento de renovar parte del sustrato. Un suelo agotado retiene humedad de forma desigual, lo que estresa a la planta innecesariamente.

El uso de abonos caseros como el café debe ser moderado en esta transición estacional. El árbol de jade no necesita una fertilización pesada ahora, sino una estructura de suelo que sea ligera y sumamente porosa.

arbol de jade (14)

Trabajar la tierra, además de ayudarnos a cuidar la salud de nuestro árbol de jade, nos permitirá potenciar el crecimiento de la planta.

Cómo cambia el árbol de jade en invierno

Con la llegada del frío intenso, el árbol de jade entra en una fase de dormancia o reposo. Durante el invierno, sus funciones metabólicas se reducen al mínimo para conservar energía y resistir las bajas temperaturas.

La Guía de Cultivo del Jardín Botánico de Missouri advierte que el riego debe reducirse drásticamente. En invierno, el árbol de jade solo debe recibir agua cuando sus hojas luzcan ligeramente arrugadas o delgadas. Otro cambio notable es la coloración de sus hojas; el árbol de jade suele teñirse de bordes rojizos. Esto es una respuesta natural al frío y a la luz solar, indicando que la planta está activa pero protegida.

arbol de jade (7)

Es vital proteger al árbol de jade de las heladas directas si se encuentra en el exterior, aunque no es lo más recomendado para una planta de interior. Si bien tolera el frío, las temperaturas bajo cero pueden congelar el agua almacenada en sus hojas, dañando los tejidos internos.

Durante el invierno, el árbol de jade no requiere fertilizantes de ningún tipo. Agregar nutrientes en esta etapa podría forzar un crecimiento débil que la planta no podrá sostener debido a la falta de luz intensa. Observar el comportamiento de la planta en cada estación es la clave para su longevidad. Un cuidado preventivo en la tierra ahora garantizará que pase un invierno tranquilo y despierte con fuerza en la próxima primavera.