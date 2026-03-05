Cable Ethernet o wifi: cuál es la mejor opción para conectar el televisor a internet

Para aprovechar todas las funciones de un televisor, independientemente del sistema operativo, la conexión a internet es fundamental. Para esto, encontramos dos alternativas: por un lado, acceder a la red inalámbrica a través del router wifi; por el otro, conectar el Smart TV mediante el cable de Ethernet. Ante estas opciones, ¿cuál ofrece mayores ventajas?
Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre conectar el televisor a la red wifi o a un cable Ethernet
Aunque instintivamente solemos asociar el cable Ethernet con una mayor velocidad, la realidad técnica de los televisores actuales cuenta una historia diferente que todo usuario debería conocer antes de configurar su centro de entretenimiento y, a partir de ahí, elegir la conexión adecuada.
El primer dato a considerar es que, incluso en televisores tope de gama, las marcas suelen integrar tarjetas de red limitadas a 100 megas. Este recorte de costos en los componentes físicos significa que, aunque contratés fibra óptica de 1 giga, el Smart TV nunca superará ese techo técnico mediante cable. En contraste, una red wifi con buena cobertura y un router moderno puede alcanzar fácilmente velocidades de 300 megas o más, lo que en teoría daría la victoria a la conexión inalámbrica si solo nos fijamos en la velocidad punta.
Sin embargo, la velocidad no lo es todo cuando hablamos de consumo de contenido multimedia. El cable Ethernet ofrece una estabilidad superior, eliminando las interferencias, las caídas de señal o las fluctuaciones que suelen afectar al wifi, especialmente si el router se encuentra en otra habitación.
Aunque el cable limite la velocidad a 100 megas, esta cifra es más que suficiente para las demandas actuales de la industria del streaming, que es sin dudas la función más utilizada en un Smart TV, Por ejemplo, Netflix y Disney+ recomiendan un flujo constante de unos 25 megas para contenido en 4K UHD, mientras que HBO Max sugiere un rango de entre 25 y 50 megas para garantizar una experiencia fluida con HDR.
Es importante recordar que estas cifras se aplican a un solo dispositivo. En hogares donde conviven múltiples pantallas, consolas de videojuegos o descargas simultáneas, el ancho de banda total se reparte.
Para asegurar que el televisor no sufra interrupciones, se recomienda disponer de un plan de internet de al menos 100 megas para el hogar, lo que permite absorber el tráfico de otros aparatos sin penalizar la calidad del streaming.
En síntesis, si además del televisor también ocupás distintos dispositivos en simultáneo, lo mejor será acudir a la red wifi. En cambio, si el Smart TV es el único artefacto que demanda tráfico de internet en casa, te recomiendo la conexión a través del cable Ethernet para no perder calidad de reproducción.