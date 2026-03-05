Cable Ethernet o wifi: cuál es la mejor opción para conectar el televisor a internet

router wifi internet Muchos prefieren la conexión a través del router widi debido a su velocidad.

Sin embargo, la velocidad no lo es todo cuando hablamos de consumo de contenido multimedia. El cable Ethernet ofrece una estabilidad superior, eliminando las interferencias, las caídas de señal o las fluctuaciones que suelen afectar al wifi, especialmente si el router se encuentra en otra habitación.

Aunque el cable limite la velocidad a 100 megas, esta cifra es más que suficiente para las demandas actuales de la industria del streaming, que es sin dudas la función más utilizada en un Smart TV, Por ejemplo, Netflix y Disney+ recomiendan un flujo constante de unos 25 megas para contenido en 4K UHD, mientras que HBO Max sugiere un rango de entre 25 y 50 megas para garantizar una experiencia fluida con HDR.

conexion ethernet La conexión a través del cable Ethernet brinda una reproducción de contenidos sin interrupciones.

Es importante recordar que estas cifras se aplican a un solo dispositivo. En hogares donde conviven múltiples pantallas, consolas de videojuegos o descargas simultáneas, el ancho de banda total se reparte.

Para asegurar que el televisor no sufra interrupciones, se recomienda disponer de un plan de internet de al menos 100 megas para el hogar, lo que permite absorber el tráfico de otros aparatos sin penalizar la calidad del streaming.

En síntesis, si además del televisor también ocupás distintos dispositivos en simultáneo, lo mejor será acudir a la red wifi. En cambio, si el Smart TV es el único artefacto que demanda tráfico de internet en casa, te recomiendo la conexión a través del cable Ethernet para no perder calidad de reproducción.