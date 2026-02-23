Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI ARC: creerás que estás en la sala del cine

puert hdmi arc El puerto HDMI ARC tiene funciones que potencian el sonido de tu televisor.

Esta tecnología no solo limpia el mueble de cables, sino que potencia la calidad. Al utilizar especificaciones a partir de la versión HDMI 1.4, es capaz de transmitir formatos de alta resolución como Dolby Atmos y DTS:X, logrando una experiencia envolvente mucho más inmersiva que los antiguos cables RCA o el euroconector.

Incluso para los más exigentes, ya existe el eARC (Enhanced ARC), su sucesor directo. Esta versión mejorada permite manejar un ancho de banda superior para formatos sin pérdida de calidad, como DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD, ideales para quienes buscan una experiencia de cine real en el living.

¿Cómo activar el puerto HDMI ARC y mejorar el sonido del televisor?

Para empezar a usar el puerto HDMI ARC en tu televisor, tenés que seguir tres pasos sencillos:

Identificá el puerto: mirá la parte trasera de tu televisor y de tu equipo de sonido. Verás que entre las tomas HDMI, solo una suele decir "ARC" o "eARC". Es fundamental conectar el cable específicamente en ese puerto.

Configurá el menú: tenés que ir a los ajustes de sonido de tu tele y de la barra de sonido para habilitar la función ARC.

El cable correcto: si bien la mayoría de los cables HDMI modernos funcionan, si tenés cables muy viejos podrías notar incompatibilidades. Lo ideal es usar cables que especifiquen soporte para ARC o, mejor aún, para HDMI 2.1 si tenés equipos de última generación.

Puerto HDMI ARC Aprendé a conectar tu puerto HDMI ARC.

Gracias a esta tecnología, los fabricantes pueden diseñar dispositivos más minimalistas y nosotros, como usuarios, podemos disfrutar de un sistema de entretenimiento potente sin lidiar con una telaraña de cables detrás del televisor.