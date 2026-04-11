Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI y a un pequeño aparato de Samsung

El televisor que cuente con un puerto HDMI tiene un tesoro que le permitirá potenciar distintas funciones. De hecho, existe un pequeño aparato de Samsung que mejorará rotundamente el sonido del Smart TV. A continuación, te contaré de cuál artefacto se trata.
Conectá este dispositivo de Samsung a tu puerto HDMI y transformá el sonido de tu televisor
Si sos un apasionado de las películas que triunfan en Netflix y te gustaría disfrutarlas en tu living como si estuvieras en la sala del cine, tenés que acudir al puerto HDMI de tu televisor. Conectándolo a una barra de sonido de calidad y con funciones premium, ver contenido en streaming será una satisfacción sensorial.
En este sentido, lo primero a considera es adquirir una barra de sonido que tenga Dolby Atmos. Esta tecnología ofrece una experiencia envolvente tridimensional que sitúa los sonidos en un espacio 3D, incluyendo la altura, en lugar de limitarse a canales fijos.
Una de las mejores barras del sonido del mercado es de Samsung. Se trata de la HW-Q990F, la cual nos permitirá tener una experiencia de cine en casa sin montar un equipo de grandes dimensiones. Este aparato se destaca, entre otras cosas, por contar con 11.1.4 canales, 23 altavoces, Wireless Dolby Atmos, subwoofer y altavoces traseros.
Recomendaciones antes de comprar una barra de sonido para el televisor
En caso de que quieras comprar una barra que no sea la de Samsung que te recomendé anteriormente, te sugiero tener en cuenta los siguientes detalles para que el artefacto funcione a la perfección con tu televisor.
En primer lugar, la arquitectura del hogar dicta el equipo necesario. Para espacios reducidos o departamentos pequeños, una barra compacta y bien ecualizada ofrece claridad sin saturar visualmente la habitación. Sin embargo, en salones amplios, es recomendable buscar sistemas que incluyan un subwoofer independiente y, de ser posible, satélites traseros para obtener una profundidad sonora real.
En segundo lugar, hay que saber que algunos modelos utilizan procesamiento digital para simular la tridimensionalidad y los equipos de mayor rendimiento incorporan altavoces físicos orientados hacia arriba. Si querés una experiencia cercana a una sala de cine, la presencia de controladores físicos dedicados marca una diferencia abismal frente al procesamiento virtual.
Finalmente, la conexión del puerto HDMI será clave para tener un buen sonido en el televisor a través de la barra de sonido. Lo ideal es que el dispositivo cuente con un puerto HDMI eARC, garantizando la transmisión de formatos de alta fidelidad sin pérdidas.