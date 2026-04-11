Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI y a un pequeño aparato de Samsung

Una de las mejores barras del sonido del mercado es de Samsung. Se trata de la HW-Q990F, la cual nos permitirá tener una experiencia de cine en casa sin montar un equipo de grandes dimensiones. Este aparato se destaca, entre otras cosas, por contar con 11.1.4 canales, 23 altavoces, Wireless Dolby Atmos, subwoofer y altavoces traseros.

barra de sonido samsung Barra de sonido Samsung HW-Q990F.

Recomendaciones antes de comprar una barra de sonido para el televisor

En caso de que quieras comprar una barra que no sea la de Samsung que te recomendé anteriormente, te sugiero tener en cuenta los siguientes detalles para que el artefacto funcione a la perfección con tu televisor.

En primer lugar, la arquitectura del hogar dicta el equipo necesario. Para espacios reducidos o departamentos pequeños, una barra compacta y bien ecualizada ofrece claridad sin saturar visualmente la habitación. Sin embargo, en salones amplios, es recomendable buscar sistemas que incluyan un subwoofer independiente y, de ser posible, satélites traseros para obtener una profundidad sonora real.

televisor barra de sonido Conectá la barra de sonido a tu televisor a través del puerto HDMI.

En segundo lugar, hay que saber que algunos modelos utilizan procesamiento digital para simular la tridimensionalidad y los equipos de mayor rendimiento incorporan altavoces físicos orientados hacia arriba. Si querés una experiencia cercana a una sala de cine, la presencia de controladores físicos dedicados marca una diferencia abismal frente al procesamiento virtual.

Finalmente, la conexión del puerto HDMI será clave para tener un buen sonido en el televisor a través de la barra de sonido. Lo ideal es que el dispositivo cuente con un puerto HDMI eARC, garantizando la transmisión de formatos de alta fidelidad sin pérdidas.