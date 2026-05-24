Los televisores tope de gama de Samsung que salieron al mercado en los últimos años recibirán una actualización que mejora considerablemente sus funciones. Conocé todo lo que trae el nuevo software y cómo esto incidirá en las herramientas que encontrás habitualmente en tu Smart TV.
Samsung transforma para siempre sus televisores: la nueva actualización que llega a los Smart TV tope de gama
Si tenés un televisor Samsung, descubrí las nuevas funciones que llegan tras la última actualización
Samsung lanza actualización para sus televisores fabricados desde el 2023
En las últimas horas se confirmó que Samsung está desplegando una actualización del sistema operativo Tizen 9 para sus televisores lanzados en el año 2023, 2024 y 2025. Esta renovación de software va mucho más allá de los habituales parches de seguridad y corrección de fallos menores, introduciendo un salto cualitativo notable en la experiencia del usuario.
Uno de los cambios más importantes que introduce esta actualización es la agilidad del sistema. Tizen 9 ofrece una fluidez superior en la ejecución de comandos. Acciones rutinarias como desplegar el panel de configuración, alternar entre los teclados en pantalla o navegar a través de las pestañas de los diferentes servicios integrados se procesan de manera casi instantánea. Esta optimización elimina la latencia que en versiones anteriores podía entorpecer la interacción con el televisor.
Por otro lado, el menú de configuración ha experimentado un rediseño radical pensado para no interrumpir el consumo multimedia. Mientras que en el pasado este panel se posicionaba en el centro de la pantalla bloqueando la visión, ahora se ha reubicado estratégicamente en la esquina inferior izquierda. A esta mejora se suma un efecto de transparencia que permite al usuario seguir viendo su programa de fondo.
Siguiendo esta premisa de un diseño menos invasivo, el indicador de volumen también ha sido redimensionado. La antigua y desproporcionada barra horizontal ha sido reemplazada en esta actualización por un elemento gráfico sumamente discreto y traslúcido, enfocado únicamente en mostrar el nivel de sonido sin información periférica innecesaria.
Finalmente, Samsung decidió desactivar el inicio automático de Samsung TV Plus. A través de las opciones avanzadas de la pantalla de inicio, ahora tendrás el control para evitar que esta plataforma gratuita (o la última aplicación de streaming utilizada) se abra por defecto al prender el televisor.