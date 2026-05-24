Samsung transforma para siempre sus televisores: la nueva actualización que llega a los Smart TV tope de gama

smart tv samsung televisor Descubrí las nuevas funciones que llegan a tu televisor con Tizen 9.

Por otro lado, el menú de configuración ha experimentado un rediseño radical pensado para no interrumpir el consumo multimedia. Mientras que en el pasado este panel se posicionaba en el centro de la pantalla bloqueando la visión, ahora se ha reubicado estratégicamente en la esquina inferior izquierda. A esta mejora se suma un efecto de transparencia que permite al usuario seguir viendo su programa de fondo.

Siguiendo esta premisa de un diseño menos invasivo, el indicador de volumen también ha sido redimensionado. La antigua y desproporcionada barra horizontal ha sido reemplazada en esta actualización por un elemento gráfico sumamente discreto y traslúcido, enfocado únicamente en mostrar el nivel de sonido sin información periférica innecesaria.

smart tv samsung Los cambios que introduce Samsung tras la nueva actualización de su sistema operativo para televisores.

Finalmente, Samsung decidió desactivar el inicio automático de Samsung TV Plus. A través de las opciones avanzadas de la pantalla de inicio, ahora tendrás el control para evitar que esta plataforma gratuita (o la última aplicación de streaming utilizada) se abra por defecto al prender el televisor.