Cómo limpiar el parlante o altavoz del teléfono sin dañarlo: trucos simples para quitar polvo y suciedad

limpiar telefono No se recomienda mojar el altavoz para limpiar el teléfono.

Otra alternativa consiste en la utilización de masilla adhesiva reutilizable. Este material se adhiere fácilmente y tiene la ventaja de no dejar residuos pegajosos. El truco para limpiar consiste en moldear una pequeña porción y presionarla suavemente contra los orificios del altavoz de modo que la suciedad se traspase a la masa, asegurándonos siempre de retirarla con cuidado para que no se fragmente dentro de las ranuras.

Por otra parte, el aire comprimido es una opción sumamente veloz, aunque demanda rigurosidad en su puesta en práctica: debemos utilizarlo manteniendo una distancia prudencial y con pulsaciones controladas para que el impacto del flujo de aire no rompa los componentes internos.

limpiar celular El uso de un aire comprimido es uno de los trucos más efectivos para limpiar el parlante del telefono.

Otros trucos específicos de teléfonos iPhone y Xiaomi

Más allá de las alternativas físicas, existen herramientas digitales integradas y de terceros diseñadas específicamente para este propósito. En los dispositivos iPhone, la aplicación Sonic ayuda a expulsar agua y partículas mediante la emisión de frecuencias agudas a volúmenes elevados, generando vibraciones mecánicas que desplazan la suciedad hacia el exterior.

De manera similar, los teléfonos Xiaomi incorporan de forma nativa una función denominada ‘Limpiar altavoz’ dentro de sus ajustes adicionales. Esta herramienta ejecuta un patrón de sonido de alta frecuencia durante un periodo breve que sacude los componentes del parlante para remover los residuos de forma automatizada y segura.