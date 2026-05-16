Nostalgia pura: el libro que todos los argentinos teníamos junto al teléfono de la casa y hoy es una reliquia

Hoy en día ya ni se ven los teléfonos inalámbricos, ni los fijos, ni menos que menos las guías. ¿Para qué necesitaríamos tener acceso a un dispositivo que quedó atrasado con la tecnología y un libro lleno de letras y números cuya información podemos acceder a por internet?

Guía telefónica: el libro que todos los argentinos teníamos junto al teléfono de la casa y hoy es una reliquia

Una guía telefónica es una lista larga de números de teléfono para diferentes organizaciones o servicios públicos. Era un índice de cada persona registrada en un teléfono fijo en una región en particular, usualmente con una dirección. En la Argentina, se registran directorios telefónicos a partir del año 1895 y muchos están digitalizados, ideales para quien guste de buscar a viejos parientes y hacer genealogías.

Sin embargo, el dueño del número de teléfono también podría tener su número "no listado", es decir, no en la guía telefónica e incluso algunos también elegirían tener su primer nombre o inicial.

guia telefonica, niña, telefono fijo, antiguedad En 1990, cuando se llamó a concurso público para privatizar ENTel, Telefónica y Telecom tenían la obligación de brindar anualmente, en forma gratuita, la guía telefónica a sus usuarios. Fuente Wikipedia

Una característica particular de este libro es que en Argentina, sus hojas venían en colores blanco y amarillo. Las blancas eran listados residenciales por apellido e incluían la dirección. Los de color amarillo eran listados comerciales y esto es lo que pagaba para que se hiciera la misma guía telefónica, pero podían pagar para tener un gráfico o ser colocados más arriba en el listado.

Hoy en día, las guías telefónicas ya son una reliquia junto con los teléfonos fijos. Incluso hay coleccionistas y hasta se venden viejos ejemplares del siglo XX.