Nostalgia pura: el libro que todos los argentinos teníamos junto al teléfono de la casa y hoy es una reliquia

Parece que fue en otra época, pero tan solo fue hace un par de años cuando existía el teléfono fijo y junto a él un infaltable en todas las casas: la guía telefónica. Ese libro con cientos de hojas con números y nombres que incluso nos parecía divertido.
¿Quién no habrá vivido aquellos momentos donde una persona se pasaba horas hablando por teléfono fijo junto al aparador donde se apoyaba la guía? ¿Quién no hizo bromas eligiendo nombres al azar de los que salían en el listado y los llamaba? Así podríamos estar incluso en miles de ejemplos más, pero hubo un momento en que todo eso que estaba normalizado se terminó.
Hoy en día ya ni se ven los teléfonos inalámbricos, ni los fijos, ni menos que menos las guías. ¿Para qué necesitaríamos tener acceso a un dispositivo que quedó atrasado con la tecnología y un libro lleno de letras y números cuya información podemos acceder a por internet?
Guía telefónica: el libro que todos los argentinos teníamos junto al teléfono de la casa y hoy es una reliquia
Una guía telefónica es una lista larga de números de teléfono para diferentes organizaciones o servicios públicos. Era un índice de cada persona registrada en un teléfono fijo en una región en particular, usualmente con una dirección. En la Argentina, se registran directorios telefónicos a partir del año 1895 y muchos están digitalizados, ideales para quien guste de buscar a viejos parientes y hacer genealogías.
Sin embargo, el dueño del número de teléfono también podría tener su número "no listado", es decir, no en la guía telefónica e incluso algunos también elegirían tener su primer nombre o inicial.
Una característica particular de este libro es que en Argentina, sus hojas venían en colores blanco y amarillo. Las blancas eran listados residenciales por apellido e incluían la dirección. Los de color amarillo eran listados comerciales y esto es lo que pagaba para que se hiciera la misma guía telefónica, pero podían pagar para tener un gráfico o ser colocados más arriba en el listado.
Hoy en día, las guías telefónicas ya son una reliquia junto con los teléfonos fijos. Incluso hay coleccionistas y hasta se venden viejos ejemplares del siglo XX.